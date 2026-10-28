Equinor relève ses objectifs de production après un 3e trimestre solide

( NTB / HAKON MOSVOLD LARSEN )

Le géant norvégien de l'énergie Equinor a fait état mercredi d'un bénéfice net trimestriel de 2,54 milliards de dollars, grâce à la hausse des cours des hydrocarbures, et relevé ses objectifs de production d'hydrocarbures pour 2026.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe dit désormais tabler sur une hausse de sa production de pétrole et de gaz naturel d'"environ 4 %" contre une augmentation de 3 % attendue jusqu'à présent.

"Le niveau élevé de production au troisième trimestre nous a permis de tirer davantage parti de la hausse des prix", a souligné le directeur général, Anders Opedal, cité dans le rapport.

Au cours du trimestre, la production a progressé de 2 % sur un an, pour ressortir à 2,166 millions de barils équivalent-pétrole par jour, tandis que le prix moyen auquel le groupe vend son pétrole et les liquides associés a bondi de 42 %, à 92,3 dollars le baril.

Les prix du gaz ont suivi la même pente avec un bond de 75 % en Europe.

"Les tensions sur le marché et les perturbations de l'approvisionnement consécutives au conflit au Moyen-Orient ont entraîné une forte hausse des prix du gaz en Europe au cours du trimestre", a noté le groupe dans son rapport.

"Les marges de raffinage ont bénéficié de capacités mondiales de raffinage limitées et de perturbations dans les raffineries au Moyen-Orient et en Russie", a-t-il ajouté.

Il y a un an, Equinor était tombé dans le rouge en raison de dépréciations d'actifs.

Cette fois-ci, la compagnie dépasse les attentes des analystes.

Le résultat d'exploitation ajusté, son indicateur préféré qui gomme certains éléments exceptionnels, ressort à 12,35 milliards de dollars, près du double de celui dégagé au troisième trimestre de 2025.

Le consensus tablait sur 12,19 milliards.

Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 27 %, à 33,2 milliards.