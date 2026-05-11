Equinor obtient l'autorisation de lancer la dernière phase du projet gazier Troll

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L'autorité norvégienne de sûreté pétrolière a annoncé lundi avoir autorisé Equinor EQNR.OL à démarrer la production de gaz sur le dernier site d'exploitation du gisement offshore de Troll, la plus grande source de gaz naturel de la mer du Nord.

Les installations de la phase 3, étape 2, de Troll ont été construites pour accélérer la production des ressources gazières prévues dans le plan de développement de 2018 pour la troisième phase de Troll, a indiqué l'Autorité norvégienne de l'industrie maritime dans un communiqué.

En 2024, Equinor avait annoncé qu'elle investirait 12 milliards de couronnes norvégiennes (1,30 milliard de dollars) dans le projet, qui comprenait huit nouveaux puits reliés par une nouvelle conduite de gaz à la plate-forme Troll A.

À l'époque, Equinor estimait qu'à son apogée, la contribution de ce développement supplémentaire s'élèverait à environ 7 milliards de mètres cubes (bcm) par an.

Equinor n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

(1$ = 9,2026 couronnes norvégiennes)