Equinor: nouvelle découverte de pétrole et de gaz
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 10:26

(Zonebourse.com) - Equinor annonce la découverte de pétrole et de gaz dans la région de Fram, à neuf kilomètres au nord du champ de Troll en mer du Nord.

Un puits d'exploration a permis de trouver du pétrole dans deux réservoirs. Au total, les ressources sont estimées entre 0,1 et 1,1 million de mètres cubes standard. Les propriétés du réservoir sont évaluées comme étant modérées à très bonnes.

Le nom préliminaire de la découverte est F-South. Les titulaires de licence envisageront de raccorder F-South à l'infrastructure existante ou future.

' Ce sont des découvertes dans un domaine intéressant avec une infrastructure bien développée. Au cours des dernières années, nous avons fait plusieurs découvertes dans la région et nous prévoyons d'explorer davantage le secteur. Nous pensons que nous pourrions rencontrer davantage, à la fois du pétrole et du gaz ', a déclaré Geir Sørtveit, vice-président senior d'Equinor pour l'exploration et la production Ouest sur le plateau continental norvégien.


Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

EQUINOR
254,550 NOK LSE Intl +1,50%
