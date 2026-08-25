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Equinor démarre une nouvelle production pour sa plateforme Troll A
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 10:30
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Un peu plus de deux ans après la décision d'investissement du partenariat, Equinor fait part du démarrage, le 22 août, de la production du projet sous-marin "Troll phase 3 étape 2", permettant une alimentation supplémentaire en gaz de sa plateforme Troll A en mer du Nord.

"Cela contribue à maintenir les emplois, la création de valeur et les livraisons élevées de gaz vers l'Europe depuis Troll A et l'usine de transformation de Kollsnes, qui célèbre cette année son 30e anniversaire", met en avant le groupe.

Selon la compagnie pétro-gazière norvégienne, ce projet accélère la production de 55 milliards de mètres cubes standard de gaz provenant du réservoir Troll West, ce qui correspond à près de deux ans de demande de gaz de la France.

"Troll phase 3 étape 2" s'appuie sur les installations sous-marines du projet "Troll phase 3", lancé en 2021, en réutilisant des solutions de conception standardisées. Cela réduit le temps et les coûts d'exécution et ouvre la voie à de futurs développements sous-marins.

Le partenariat Troll est composé de Petoro, Equinor, Shell, TotalEnergies et ConocoPhillips. Le démarrage du projet "Troll phase 3 étape 2" était initialement prévu vers la fin de l'année, pour un coût estimé à 12,3 MdsNOK.

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