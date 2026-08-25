"Dodo la Saumure", proxénète rendu célèbre par l'affaire "DSK", est mort (entourage)

Dominique Alderweireld, surnommé "Dodo la Saumure", le 12 juin 2015 à Lille ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Dominique Alderweireld, alias "Dodo la Saumure", devenu célèbre après avoir comparu dans une affaire de proxénétisme impliquant en 2015 l'ancien directeur général du FMI Dominique Strauss-Kahn, est décédé, a-t-on appris mardi auprès de son entourage.

Son ancien avocat en France, Sorin Margulis, a confirmé à l'AFP ce décès, citant l'ex-compagne du proxénète, Béatrice Legrain.

Souffrant d'insuffisance cardiaque, Dominique Alderweireld est mort à Tournai, en Belgique, à l'âge de 77 ans.

De nationalité française et tenancier de maisons closes en Belgique, il avait été propulsé sur le devant de la scène médiatique pour ses liens présumés avec l'ex-patron français du FMI.

"Dodo la Saumure" avait été condamné par une cour d'appel belge à une peine de cinq ans avec sursis pour proxénétisme, en 2014.

Accusé de proxénétisme aggravé dans le procès dit du Carlton à Lille, un hôtel où plusieurs notables avaient profité de services de prostituées, il a finalement été relaxé dans cette affaire, tout comme Dominique Strauss-Kahn.

Personnage haut en couleur, Dominique Alderweireld (Dominique "d'un autre monde" en flamand), se définissait à la veille de son procès aux côtés de DSK en 2015, comme un "souteneur" toujours prêt à aider ses "filles" plutôt qu'un vulgaire proxénète.

Dominique Alderweireld est né à Annoeullin dans le nord de la France le 5 février 1949. Dans son ouvrage "Moi, Dodo la saumure", il dit avoir traversé une "enfance difficile" dans différentes localités du département du Nord.

Au tournant des années 2000, il se lance dans le business des bars à hôtesses en Belgique. Il voit alors dans la région lilloise "un réservoir d'un million d'habitants qui n'a qu'à traverser la frontière pour se dégourdir le poireau".

Il acquiert alors véritablement son sobriquet de "Dodo la Saumure", du nom de la préparation saline dans laquelle trempent les maquereaux, surnom argotique des proxénètes.

Jamais à court de provocations, il avait appelé un de ses clubs "DSK" (pour Dodo Sex Klub ou Dodo Saumure Klub) à Blaton, près de la frontière française, fermé fin 2014. Il a toutefois toujours juré n'avoir jamais rencontré l'ancien patron du FMI.

Il a terminé sa vie dans la misère, annonçant même, en juin dernier sur les réseaux sociaux, être désormais à la rue.

Il a par la suite été hospitalisé à Tournai, près de la frontière française, où il est décédé dans la nuit de lundi à mardi, selon Me Margulis.