Equinor démarre son premier complexe hybride d'électricité
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 15:05
Les projets hybrides tirent parti de la complémentarité des ressources solaires et éoliennes, qui produisent à différentes heures et en différentes saisons, contribuant à réduire l'intermittence de la production renouvelable et à améliorer la stabilité du réseau.
De plus, Serra da Babilônia génère des synergies en partageant les infrastructures sur site et en atteignant des gains d'efficacité durant les phases d'exploitation et de maintenance, ce qui entraîne des économies de matériaux par rapport à un actif solaire autonome.
La production annuelle accumulée de Serra da Babilônia Solar est estimée à 236 GWh d'électricité par an, ce qui équivaut à la consommation de 143 000 foyers brésiliens. L'énergie produite sera vendue par la maison de négoce Danske Commodities.
