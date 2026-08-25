Equinor confiant pour ses perspectives à l'international

Lors d'un point presse à Stavanger, le vice-président exécutif d'Equinor, Philippe Mathieu, a dressé les perspectives du portefeuille international pétrolier et gazier, qu'il qualifie de "simplifié, amélioré et prêt pour une croissance significative".

"Nous sommes en bonne voie pour augmenter la production revenant au groupe (equity production) hors de Norvège à 950 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) d'ici 2030, tout en générant environ 20 MdsUSD de free cash-flow entre 2026 et 2030", a-t-il déclaré.

Philippe Mathieu rappelle que l'equity production d'Equinor hors de Norvège s'est élevée à 750 000 bep/j au 2e trimestre 2026, soit une croissance de plus de 10% en deux ans, malgré des sorties de positions historiques dans des actifs de classe mondiale en Azerbaïdjan et au Nigeria.

Selon lui, le portefeuille devient plus ciblé et compétitif grâce à des opérations de montée en valeur du portefeuille, incluant la création d'Adura au Royaume-Uni, et à des investissements dans des développements de nouvelle génération à travers les activités internationales.

"Grâce aux montées en valeur du portefeuille, nous construisons une entreprise avec des marges plus solides et un cash-flow plus élevé", ajoute Philippe Mathieu, précisant que le cash-flow issu de la production devrait croître d'environ 80% d'ici 2030, nettement plus rapidement que la production.