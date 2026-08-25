 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Equinor confiant pour ses perspectives à l'international
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 11:47
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Lors d'un point presse à Stavanger, le vice-président exécutif d'Equinor, Philippe Mathieu, a dressé les perspectives du portefeuille international pétrolier et gazier, qu'il qualifie de "simplifié, amélioré et prêt pour une croissance significative".

"Nous sommes en bonne voie pour augmenter la production revenant au groupe (equity production) hors de Norvège à 950 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) d'ici 2030, tout en générant environ 20 MdsUSD de free cash-flow entre 2026 et 2030", a-t-il déclaré.

Philippe Mathieu rappelle que l'equity production d'Equinor hors de Norvège s'est élevée à 750 000 bep/j au 2e trimestre 2026, soit une croissance de plus de 10% en deux ans, malgré des sorties de positions historiques dans des actifs de classe mondiale en Azerbaïdjan et au Nigeria.

Selon lui, le portefeuille devient plus ciblé et compétitif grâce à des opérations de montée en valeur du portefeuille, incluant la création d'Adura au Royaume-Uni, et à des investissements dans des développements de nouvelle génération à travers les activités internationales.

"Grâce aux montées en valeur du portefeuille, nous construisons une entreprise avec des marges plus solides et un cash-flow plus élevé", ajoute Philippe Mathieu, précisant que le cash-flow issu de la production devrait croître d'environ 80% d'ici 2030, nettement plus rapidement que la production.

Valeurs associées

EQUINOR
387,000 NOK LSE Intl -2,37%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,09 +13,64%
ATON
0,0188 +10,59%
CAC 40
8 488,48 +0,42%
HAFFNER ENERGY
0,572 -0,52%
Pétrole Brent
89,58 -2,63%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank