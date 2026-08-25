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Allemagne : face aux critiques, Merz réaffirme vouloir lutter contre le changement climatique
information fournie par AFP 25/08/2026 à 12:41
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Le chancelier Friedrich Merz s'exprime lors d'un séminaire gouvernmental à Neuhardenberg, à l'est de Berlin, 25 août 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )

Le chancelier Friedrich Merz s'exprime lors d'un séminaire gouvernmental à Neuhardenberg, à l'est de Berlin, 25 août 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )

Le chancelier allemand Friedrich Merz a défendu mardi son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique, malgré les critiques qui pleuvent sur le dirigeant pour son inaction face aux vagues de chaleur frappant la population et l'industrie.

"Nous devons continuer à freiner le changement climatique et, dans le même temps, mieux adapter notre pays à ses conséquences", a déclaré le dirigeant conservateur en marge d'un séminaire de rentrée de sa coalition gouvernementale avec les sociaux-démocrates.

Il appelle notamment à "tirer des enseignements à long terme des situations extrêmes comme cet été de canicule".

Chute sans précédent du niveau du Rhin, récoltes médiocres pour les viticulteurs et les céréaliers, feux de forêts en progression: le réchauffement climatique a laissé de profondes traces ces derniers mois dans le pays, d'ordinaire plus épargné que le reste de l'Europe.

Ces événements ont provoqué de "lourds dégâts" et "nous montrent clairement qu'il est nécessaire d'agir concrètement", car les conséquences des vagues de chaleur de nombreux secteurs allant de la santé à l'agriculture, a assuré le chancelier.

Mais les Verts, dans l'opposition, et les ONG dénoncent l'inaction de son gouvernement, qui a depuis son arrivée au pouvoir en mai 2025 priorisé la compétitivité de l'industrie en crise et relégué au second plan les préoccupations environnementales.

Le chancelier a été accueilli samedi par des sifflets à Hürtgenwald, dans l'ouest du pays, où un feu de forêt a ravagé de 300 à 400 hectares forçant l'évacuation de 1.800 personnes à la mi-août.

Au sein même de la coalition, les désaccords persistent sur la réponse à apporter au défi climatique.

L'allié social-démocrate (SPD) plaide pour inscrire la protection de la nature et l'adaptation au changement climatique parmi les missions communes de l'État fédéral et des Länder afin de mieux coordonner et financer les mesures face aux épisodes de chaleur extrême.

Mais cette initiative est accueillie avec réserve par les conservateurs de la CDU de M. Merz.

Les Verts dénoncent de leur côté un décalage entre les ambitions affichées et les moyens alloués.

"Au SPD, un fossé se creuse entre les paroles et les actes", estime Julia Verlinden, vice-présidente du groupe écologiste au Bundestag, reprochant à la coalition d'avoir réduit ou refusé d'augmenter plusieurs programmes fédéraux d'adaptation au changement climatique.

Environnement
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6 commentaires

  • 13:40

    L'activité humaine n'a aucune action sur le climat : il dépende de cycles astronomiques de différentes durées. Nous ne pouvons que nous prémunir. Ceux qui veulent intervenir sur le climat sont des charlatans, des démagogues qui ignorent tout de ce qui est scientifique.

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