Equinor a reçu une demande de suspension des activités pour Empire Wind
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 09:49

Empire Offshore Wind a reçu du Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) une demande de suspension des activités en cours sur le plateau continental externe pour des raisons de sécurité nationale.

Le Département de l'Intérieur a confirmé qu'un total de cinq projets éoliens en mer en construction ont reçu des avis.

Empire Wind collabore avec les autorités compétentes pour mieux comprendre cette affaire. Le groupe travaille en collaboration avec les autorités militaires et civiles pour garantir le respect des exigences de sécurité nationale précise la direction.

Empire Wind se connectera au réseau de New York. Une fois terminé, le projet fournira suffisamment d'électricité pour électrifier 500 000 foyers.

Le projet est terminé à plus de 60 %, avec des tranchées, poses de câbles et tirages en cours sur le plateau continental extérieur américain.

Valeurs associées

EQUINOR
228,650 NOK LSE Intl -0,97%
