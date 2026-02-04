Equifax prévoit un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bureau de crédit Equifax EFX.N a prévu un bénéfice annuel supérieur aux attentes de Wall Street mercredi, après avoir dépassé les estimations de bénéfices et de revenus pour le quatrième trimestre grâce à une forte croissance de son segment hypothécaire.

Les prêteurs commencent à voir une reprise de la demande de prêts après un ralentissement prolongé dû à des taux d'intérêt élevés, soutenue par un marché du travail et une économie résilients.

Lorsque les prêteurs augmentent le nombre de prêts , la demande de scores de crédit et d'évaluations de risque augmente généralement - des services fournis par des entreprises telles qu'Equifax - afin d'évaluer les emprunteurs.

Equifax s'attend à ce que ses revenus annuels augmentent dans une fourchette de 6,66 à 6,78 milliards de dollars, par rapport aux attentes de Wall Street de 6,59 milliards de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

"Nos prévisions pour 2026 reflètent l'hypothèse selon laquelle le marché hypothécaire américain connaîtra une baisse d'un faible pourcentage à un chiffre en 2026 par rapport à 2025, ainsi que l'hypothèse selon laquelle 100 % des scores de crédit hypothécaire seront des scores FICO", a déclaré Mark Begor, directeur général de la société, dans un communiqué.

"Au fur et à mesure que les clients hypothécaires américains se convertissent aux scores Vantage, moins chers et plus performants, nous prévoyons une expansion significative des marges."

VantageScore, fondée en 2006, est une coentreprise entre les agences d'évaluation du crédit Equifax, Experian et TransUnion.

Les scores de crédit sont utilisés dans l'ensemble du système financier pour évaluer le risque de l'emprunteur et orienter les décisions relatives aux prêts hypothécaires, aux cartes de crédit, aux prêts automobiles et aux prêts personnels, ainsi que les taux d'intérêt, les limites de crédit et les approbations de prêts.

Le marché de l'évaluation des prêts hypothécaires est dominé par Fair Isaac Corp FICO.N , qui a dévoilé l'année dernière son projet de vendre ses évaluations de crédit "FICO" directement aux prêteurs hypothécaires et aux revendeurs, en contournant les agences d'évaluation du crédit telles qu'Equifax.

Equifax a depuis déclaré qu'elle élargirait l'offre de scores de crédit hypothécaires de VantageScore afin de lutter contre les actions tarifaires de FICO.

Les actions de la société ont augmenté de 1 % dans les échanges avant bourse après avoir affiché un bond de 20 % des recettes hypothécaires aux États-Unis pour le quatrième trimestre.

Elle a gagné 2,09 $ par action sur une base ajustée au cours des trois mois terminés le 31 décembre, dépassant les attentes de 2,05 $ par action.

Les revenus trimestriels d'Equifax se sont élevés à 1,55 milliard de dollars, soit plus que les 1,53 milliard de dollars prévus par les analystes.