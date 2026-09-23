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EQT se dote d'une plateforme au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 08:05
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La société suédoise de capital-développement EQT fait part du lancement de sa plateforme au Moyen-Orient, ainsi que de l'ouverture d'un bureau à Abou Dhabi (Émirats arabes unis), qui lui servira de base stratégique pour développer progressivement sa présence sur les différents marchés de la région.

Cette plateforme permettra à EQT de renforcer son soutien aux entreprises déjà présentes dans son portefeuille, de s'appuyer sur les relations institutionnelles nouées dans la région depuis plus de dix ans et d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement liées à la transformation structurelle des économies du Golfe.

"Les économies du Golfe jouent un rôle croissant dans les flux mondiaux de capitaux et dans la croissance économique. Cette évolution est notamment soutenue par d'ambitieux programmes nationaux", met en avant le groupe suédois.

Conformément à son approche intégrée "One EQT", la plateforme réunira les activités d'investissement en private equity et en infrastructures, tout en s'appuyant sur l'ensemble des expertises mondiales du groupe, à mesure que de nouvelles opportunités se présenteront.

La plateforme d'EQT au Moyen-Orient est dirigée par Jimmy Mahtani, nommé président de la zone CCG (Conseil de coopération du Golfe), tout en conservant les mêmes fonctions pour l'Inde et l'Asie du Sud-Est au sein d'EQT Private Capital.

Le bureau d'Abou Dhabi est dirigé par Smiyet Belrhiti, head of Middle East, également nommé senior executive officer. Il possède plus de vingt ans d'expérience dans le private equity, le développement d'entreprises et l'investissement dans les pays du CCG et, plus largement, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

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