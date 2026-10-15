EQT s'engage à racheter le gestionnaire immobilier américain Stockbridge pour 375 millions de dollars

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EQT EQTAB.ST a conclu un accord en vue d'acquérir la société américaine de gestion d'actifs immobiliers Stockbridge pour un montant initial de 375 millions de dollars, a annoncé jeudi la société suédoise de capital-investissement .

Voici plus de détails:

* Aux termes de l'accord, EQT deviendra propriétaire à part entière de la société de gestion et des entités de commandité de Stockbridge et aura le droit d'investir dans 35 % des intérêts de performance de tous les futurs fonds de Stockbridge.

* EQT financera ces 375 millions de dollars en espèces à partir de son bilan. La direction de Stockbridge réinvestira la moitié du produit de la vente dans des actions EQT bloquées jusqu’en 2029-2031 .

* La société suédoise pourrait verser jusqu’à 175 millions de dollars supplémentaires entre 2027 et 2030, sous réserve que Stockbridge atteigne ses objectifs de performance , une partie de ces versements devant être réinvestie dans des actions EQT soumises à des clauses de blocage.

* Stockbridge devrait générer entre 35 et 45 millions de dollars d’EBITDA lié aux commissions en 2027, avec une marge comprise entre 30%-35%, ce chiffre devant ensuite progresser de 15%-20% par an.

* Stockbridge gère environ 16,5 milliards de dollars d’actifs générateurs de commissions et dispose d’une valeur brute d’actifs de 27 milliards de dollars. La société investit dans les principaux types d’actifs immobiliers américains, en mettant l’accent sur l’immobilier industriel et résidentiel.

* La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027.