EQT en pourparlers avec NextDecade pour l'approvisionnement en GNL, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

EQT Corp EQT.N est en pourparlers pour s'approvisionner en gaz naturel liquéfié à partir du terminal d'exportation de NextDecade NEXT.O , qui est en cours de construction au Texas, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Selon les termes de l'accord potentiel, EQT chargerait le carburant super-chillé à partir de l'installation d'exportation Rio Grande LNG, a indiqué le rapport.

EQT et NextDecade n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

L'activité commerciale dans le secteur américain du GNL a augmenté rapidement après que le président Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation peu après son entrée en fonction en janvier.

NextDecade construit son installation Rio Grande LNG d'une capacité de 17,6 millions de tonnes par an. Elle développe également ses quatrième et cinquième usines de liquéfaction, appelées Trains, d'une capacité additionnelle combinée de 10,8 millions de tonnes par an. Ces projets devraient consolider la position des États-Unis en tant que premier exportateur mondial de GNL.

La société prévoit de prendre la décision finale d'investissement pour les Trains 4 et 5 à la mi-septembre. Les développeurs de GNL parviennent généralement à une décision finale d'investissement pour leurs projets une fois qu'ils ont conclu suffisamment d'accords d'approvisionnement pour obtenir le financement nécessaire à la construction.

Les actions de NextDecade ont augmenté de plus de 8 % dans les échanges de l'après-midi.

Valeurs associées

EQT
52,190 USD NYSE -1,01%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
NEXTDECADE
11,1200 USD NASDAQ +7,44%
Pétrole Brent
67,64 USD Ice Europ +0,58%
Pétrole WTI
63,82 USD Ice Europ +0,81%
