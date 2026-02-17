EQT Corp dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des prix du gaz naturel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails aux paragraphes 2 à 5)

La société énergétique américaine EQT Corp EQT.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du quatrième trimestre mardi, bénéficiant de la hausse des prix du gaz naturel et des volumes de vente. Les centres de données gourmands en énergie et l'augmentation des exportations de gaz naturel liquéfié (LNG) font grimper les ventes des entreprises américaines de gaz naturel, ce qui les pousse à augmenter leur production pour répondre à la demande croissante.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de plus de 11 % en séquentiel au quatrième trimestre, sous l'effet d'une hausse de la demande et des volumes de gazoducs, après deux trimestres de baisse des prix.

Le prix moyen réalisé par EQT pour le gaz naturel au cours du trimestre était en hausse de 14,3 % par rapport à l'année précédente, à 3,44 $ par millier de pieds cubes équivalents (Mcfe).

Le volume total de ses ventes trimestrielles est passé à 608 994 millions de pieds cubes équivalents (MMcfe), contre 605 183 MMcfe l'année précédente. La société a déclaré un bénéfice ajusté de 90 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 74 cents par action, selon les données compilées par LSEG.