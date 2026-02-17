EQT Corp dépasse les estimations de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société énergétique américaine EQT Corp EQT.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du quatrième trimestre mardi, bénéficiant de la hausse des prix du gaz naturel et des volumes de vente. La société a déclaré un bénéfice ajusté de 90 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 74 cents par action, selon les données compilées par LSEG.