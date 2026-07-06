EQT a réalisé l'acquisition de Orikan, un fournisseur de solutions intégrées de technologies de stationnement, d'application et de conformité.

Basée à Melbourne, Orikan propose des opérations de stationnement intégrées, des services d'application et de gestion des contrefaçons, soutenus par des logiciels, matériels, paiements et capacités de données conçues et exploitées par la société.

Avec près de 400 employés, la société dessert des centaines de clients gouvernementaux et privés - y compris des universités, des aéroports, des hôpitaux et des stades - à travers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Nord.

EQT s'associera à l'équipe de direction d'Orikan pour soutenir la prochaine phase de croissance grâce à des investissements continus dans la prestation de services, le développement de produits, les opérations clients, ainsi que les capacités de données et d'IA.

"Cet investissement poursuit le développement de la stratégie intermédiaire d'EQT Private Capital Asia, qui complète la stratégie phare de la société pour les grandes capitalisations en investissant dans des entreprises de haute qualité à travers la région Asie-Pacifique" indique le groupe.

Nicholas Macksey, co-responsable d'EQT Private Capital Asia et responsable de la stratégie Mid-Market Growth, a déclaré : " Nous voyons un potentiel significatif pour aider la société à continuer d'investir dans l'innovation, renforcer son offre client et s'étendre sur des marchés adjacents. "