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EQT a finalisé la vente d'un portefeuille logistique dans le sud-est des Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 28/08/2026 à 14:29
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EQT Real Estate annonce avoir finalisé la vente d'un portefeuille logistique de 46 bâtiments totalisant environ 975 000 m2 dans le sud-est des Etats-Unis à une entité affiliée de LBA Realty, basée en Californie.

Les bâtiments sont situés sur 10 marchés du Sud-Est couvrant les Carolines, la Géorgie, la Floride et l'Alabama : Charlotte, Greensboro, Greenville-Spartanburg, Atlanta, Savannah, Tampa, Orlando, Jacksonville, Birmingham et Huntsville.

Selon les dernières estimations du Bureau du recensement des États-Unis, chacun de ces marchés continue de connaître une forte croissance démographique.

Les bâtiments de classe A accueillent des usages allant de la logistique tierce et la distribution régionale à la fabrication avancée, soutenant ainsi une base de locataires diversifiée.

Le portefeuille est concentré dans le Sud-Est, où les équipes locales d'EQT Real Estate louaient et géraient les actifs.

"Cette transaction offre une envergure immédiate sur certains des marchés logistiques les plus attractifs du Sud-Est, établissant une présence significative dans l'une des principales régions du pays en matière de demande de locataires" indique le groupe.

Matthew Brodnik, directeur mondial des investissements chez EQT Real Estate, a déclaré : " Avec la région connaissant des vents favorables soutenus, cette transaction marque un moment naturel pour cristalliser notre investissement tout en offrant une piste significative pour sa prochaine phase de croissance. "

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