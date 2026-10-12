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EPC Groupe décroche un contrat de 50 MEUR au Sénégal
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 18:13

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Le spécialiste des explosifs civils et des services de minage renforce ses activités en Afrique de l'Ouest grâce à un accord de cinq ans dédié à l'extraction d'or.

EPC Groupe annonce que sa filiale EPC Mineex Sénégal a remporté un contrat de fourniture d'explosifs et de services associés pour la mine d'or de Sabodala, exploitée par le groupe Endeavour. Ce contrat d'une durée initiale de cinq ans représente environ 10 MEUR par an en régime de croisière.

La filiale assurera un service intégré couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du minage, avec la production et la mise en oeuvre de près de 45 000 tonnes d'explosifs. Les prestations incluent l'exploitation d'une usine de fabrication d'émulsion sur site (EMP pour "Emulsion Modular Plant"), la fourniture de deux unités mobiles de fabrication (MEMU pour "Mobile Explosives Manufacturing Units") et la mise à disposition de cinq équipements automatisés SPUR ("Smart Process for Underground Repumping") pour les opérations en souterrain.

"Ce nouveau contrat constitue une reconnaissance de l'engagement et du professionnalisme de nos équipes au Sénégal", déclare Rokhaya Sall, Présidente-Directrice générale d'EPC Mineex Sénégal.

Le titre EPC Groupe est resté stable aujourd'hui à Paris et affiche une progression de plus de 20% depuis le début de l'année.

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