EPAM revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une faible demande de services logiciels; son cours de bourse recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Évolution du cours de l'action à l'ouverture du marché (paragraphe 1)

EPAM Systems EPAM.O a revu à la baisse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, faisant état d'un ralentissement de la demande pour ses services logiciels, ce qui a entraîné une chute de plus de 18% du cours de son action.

La société propose une large gamme de services informatiques, notamment dans les domaines du conseil, de la transformation vers le cloud et l’IA, ainsi que de l’ingénierie logicielle.

Voici quelques détails:

* EPAM a enregistré une demande contrastée dans l’ensemble de ses activités, la faiblesse du secteur vertical au service des clients du logiciel et des technologies ayant été partiellement compensée par la vigueur persistante du secteur des services financiers.

* Les fournisseurs de logiciels et de services informatiques sont confrontés aux craintes des investisseurs selon lesquelles les outils d’IA avancés proposés par des entreprises telles qu’OpenAI et Anthropic pourraient automatiser certaines tâches de développement logiciel et peser sur la demande.

* Le chiffre d’affaires provenant des clients du secteur des services financiers a augmenté de 11,5% en glissement annuel, tandis que celui des secteurs des logiciels et des hautes technologies a reculé de 1,3% et que celui des informations commerciales et des médias a baissé de 2,1%.

* La société table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 3,2% et 4,2% pour 2026, contre une prévision antérieure de 4,0% à 6,5%.

* EPAM prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 13,08 et 13,24 dollars par action, contre une fourchette précédente de 12,98 à 13,28 dollars.

* La société prévoit un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre compris entre 1.410 milliard et 1.425 milliard de dollars, en deçà des estimations de 1.45 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires a progressé de 4,5% pour s'établir à 1.42 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 1.41 milliard de dollars.

* Le bénéfice ajusté s'est établi à 3,38 dollars par action pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 3,14 dollars par action.