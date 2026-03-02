Environ 10 % de la flotte mondiale de conteneurs est bloquée dans le détroit d'Ormuz, selon le directeur général du secteur du transport maritime

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les porte-conteneurs représentent environ 100 des 750 navires coincés dans le détroit d'Ormuz à la suite des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran, a déclaré lundi Jeremy Nixon, directeur général du transporteur de conteneurs Ocean Network Express (ONE). "Environ 10 % de la flotte mondiale de porte-conteneurs est concernée", a déclaré M. Nixon lors de la conférence sur le transport de conteneurs TPM26 organisée par S&P Global Market Intelligence à Long Beach. Les assureurs maritimes ont cessé de couvrir les voyages à travers le détroit entre l'Iran et Oman, qui transporte environ un cinquième du pétrole consommé dans le monde ainsi que de grandes quantités de gaz, suite aux représailles de l'Iran contre les frappes américaines et israéliennes . Le commandant des gardiens de la révolution a déclaré lundi à la télévision publique iranienne que tout navire qui tenterait de traverser le détroit serait incendié.

"Toutes ces marchandises vont commencer à s'accumuler dans les centres d'expédition et les principaux ports d'Europe et d'Asie, a déclaré M. Nixon .

ONE et ses concurrents transporteurs de conteneurs, tels que MSC, leader du secteur, ont cessé de réserver des cargaisons à destination du Moyen-Orient, a déclaré M. Nixon, qui quittera son poste de directeur général de ONE le 1er juillet.

La compagnie est une coentreprise privée créée par les compagnies maritimes japonaises Nippon Yusen Kaisha 9101.T , Mitsui O.S.K. Lines 9104.T et K Line.

Les experts du secteur ont également averti qu'une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz provoquerait une flambée des prix du pétrole.

"Cela provoquerait une flambée des prix de l'énergie", a déclaré M. Nixon.