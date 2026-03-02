Environ 10 % de la flotte mondiale de conteneurs est bloquée dans l'engorgement d'Ormuz, selon un PDG du transport maritime

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires sur la perturbation du fret aux paragraphes 4 et 5) par Lisa Baertlein

Les porte-conteneurs représentent environ 100 des 750 navires bloqués autour du détroit d'Ormuz à la suite des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran, a déclaré lundi Jeremy Nixon, directeur général du transporteur de conteneurs Ocean Network Express (ONE).

"Environ 10 % de la flotte mondiale de porte-conteneurs est bloquée", a déclaré M. Nixon lors d'une conférence sur l'industrie du transport par conteneurs à Long Beach, en Californie. Les assureurs maritimes ont interrompu les voyages à travers le détroit entre l'Iran et Oman, qui transporte environ un cinquième du pétrole consommé dans le monde ainsi que de grandes quantités de gaz, car l'Iran a riposté aux frappes américaines et israéliennes . Le commandant des gardiens de la révolution a déclaré lundi à la télévision publique iranienne que tout navire qui tenterait de traverser le détroit serait incendié.

"Toutes ces cargaisons vont commencer à s'accumuler dans les centres d'expédition et les principaux ports d'Europe et d'Asie, a-t-il ajouté.

ONE et ses concurrents transporteurs de conteneurs, tels que MSC, leader du secteur, ont cessé de réserver des cargaisons à destination du Moyen-Orient, a déclaré M. Nixon, qui quittera son poste de directeur général de ONE le 1er juillet.

La société est une coentreprise privée créée par les compagnies maritimes japonaises Nippon Yusen Kaisha (NYK)

9101.T , Mitsui O.S.K. Lines (MOL) 9104.T et K Line.