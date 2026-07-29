Entergy n'atteint pas les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, pénalisé par la hausse des coûts

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Le groupe américain d'électricité Entergy

ETR.N a manqué de peu mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, pénalisé par des coûts d'exploitation élevés.

La hausse de la consommation d'électricité des grands industriels et l'émergence de nouveaux clients à forte consommation ont stimulé la demande en électricité, mais l'augmentation des charges d'exploitation, des coûts de financement et des besoins en capitaux pèse sur les marges et la croissance des bénéfices à court terme des entreprises du secteur de l'électricité.

* Les charges d'exploitation d'Entergy ont augmenté de 7,3 % en glissement annuel au deuxième trimestre, pour atteindre 2,67 milliards de dollars

* Le niveau d’endettement de la société a augmenté de 13,8 % pour atteindre 34,7 milliards de dollars au 30 juin.

* Toutefois, l’entreprise a indiqué que ses ventes au détail, corrigées des effets météorologiques, avaient augmenté de 5,7 %, soutenues par une hausse de la consommation industrielle.

* Les ventes industrielles de ce fournisseur d’énergie basé à La Nouvelle-Orléans ont progressé de 9,8 % au cours du trimestre, pour atteindre 17.164 gigawattheures.

* Les autorités de régulation ont approuvé les révisions tarifaires d’Entergy Arkansas et d’Entergy Texas, tandis qu’Entergy Louisiana et Entergy New Orleans ont déposé des projets de tarifs annuels basés sur une formule et des demandes de prolongation.

* Les services publics cherchent à augmenter les factures d’électricité de leurs clients afin de financer la modernisation des infrastructures, alors que les réseaux électriques du pays sont confrontés à une demande croissante liée à l’électrification de l’industrie et à l’expansion des centres de données.

* Pour le trimestre clos le 30 juin, Entergy a affiché un bénéfice ajusté de 1,03 dollar par action, contre une estimation des analystes de 1,04 dollar, selon les données compilées par LSEG.