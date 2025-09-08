 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Entech, Interparfums, Rubis...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 08/09/2025 à 17:52

(AOF) - Entech

La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables communiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Fleury-Michon

L'entreprise agroalimentaire publiera ses résultats du premier semestre.

Groupe Partouche

Le groupe dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Haulotte Group

Le constructeur français d'engins de travaux publics signalera ses résultats du premier semestre.

Interparfums

Le parfumeur diffusera ses résultats du premier semestre.

Lanson-BCC

Le pure player du champagne dévoilera ses résultats du premier semestre.

Rubis

Le distributeur de produits pétroliers et producteur d'énergie renouvelable annoncera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

ENTECH
7,6200 EUR Euronext Paris -1,04%
FLEURY MICHON
25,4000 EUR Euronext Paris +0,40%
HAULOTTE GROUP
2,5200 EUR Euronext Paris 0,00%
INTERPARFUMS
30,1400 EUR Euronext Paris -0,33%
LANSON-BCC
35,9000 EUR Euronext Paris -3,49%
PARTOUCHE
18,8500 EUR Euronext Paris 0,00%
RUBIS
28,4400 EUR Euronext Paris +1,50%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Fermer

