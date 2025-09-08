Entech, Interparfums, Rubis...l'agenda société France du jour

(AOF) - Entech
La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables communiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Fleury-Michon
L'entreprise agroalimentaire publiera ses résultats du premier semestre.
Groupe Partouche
Le groupe dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Haulotte Group
Le constructeur français d'engins de travaux publics signalera ses résultats du premier semestre.
Le parfumeur diffusera ses résultats du premier semestre.
Lanson-BCC
Le pure player du champagne dévoilera ses résultats du premier semestre.
Le distributeur de produits pétroliers et producteur d'énergie renouvelable annoncera ses résultats du premier semestre.
