Entech atteint une note ESG de 88/100 et obtient le statut "Platine"

L'entreprise technologique spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables renforce sa performance extra-financière avec un gain de 3 points en un an.

Entech annonce l'obtention du niveau Platine lors de la campagne EthiFinance 2026, affichant une note ESG (Environnement, Social et Gouvernance) de 88/100 fondée sur ses performances de 2025. L'évaluation menée par l'agence de notation repose sur environ 140 critères et une approche de double matérialité, couvrant les ressources humaines, les parties prenantes externes et la gouvernance.

Dans le cadre de sa trajectoire de RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), le groupe quimpérois a notamment conduit un nouveau bilan carbone pour mesurer son empreinte et identifier des leviers d'action. "Notre forte croissance économique ne nous détourne pas de notre trajectoire RSE : elle renforce au contraire notre responsabilité", a commenté Gaël Le Goc, directeur des ressources humaines en charge de la RSE et de la communication.

Le titre a conclu la séance sur un repli de 3,4% à Paris, mais affiche une progression de l'ordre de 5,6% depuis le début de l'année.