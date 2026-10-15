ENQUÊTE VISUELLE-Les frappes de précision iraniennes ont mis à mal les infrastructures du Golfe, compromettant ainsi les plans de guerre américains

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* Reuters a recensé au moins 135 frappes de drones et de missiles sur 84 sites d'infrastructures du Golfe

* Selon les experts, les dégâts concernent notamment des équipements essentiels au bon fonctionnement de divers secteurs d’activité

* La capacité de l’Iran à mener des frappes de précision constitue une menace persistante pour ses voisins du Golfe

par M.B. Pell, Ryan McNeill et Kaylee Kang

Depuis le début de la guerre, l’Iran et ses mandataires ont mené des dizaines de frappes chirurgicales contre des infrastructures du Golfe, mettant systématiquement hors service des équipements essentiels et provoquant des défaillances en cascade ainsi que des dommages économiques à l’échelle de la région, dans le cadre d’une campagne habile qui explique en partie comment la République islamique a réussi à tenir tête à l’armée américaine, pourtant plus puissante.

L’Iran et les alliés qu’il arme ont pris pour cible les systèmes vitaux d’acheminement du pétrole à Fujaïrah, aux Émirats arabes unis, principal port situé en dehors du détroit d’Ormuz, paralysant les opérations pendant des semaines. Ils ont frappé le site de gaz naturel liquéfié de Ras Laffan au Qatar, touchant deux des « cold boxes » qui abritent les équipements de refroidissement servant à liquéfier le gaz. Ils ont pris pour cible des aéroports dans au moins quatre pays, frappant ce mois-ci un aéroport en Arabie saoudite à quatre reprises en une seule semaine. Et ils ont incendié une station de pompage et endommagé deux autres le long d’un oléoduc saoudien stratégique, coupant ainsi une autre voie de contournement majeure du blocus iranien du détroit d’Ormuz.

Des attaques de ce type contre les infrastructures du Golfe ont été annoncées sans plus de détails pendant la guerre par les gouvernements de la région et d’autres acteurs. Mais une enquête de Reuters révèle la précision de ces frappes, la défaillance des équipements critiques qui en a résulté dans des installations clés, ainsi que l’ampleur des dégâts – tant physiques qu’économiques.

L’Iran a pris pour cible des infrastructures dans l’ensemble des pays arabes du Golfe – en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irak, au Qatar, au Koweït, à Oman et à Bahreïn. Au total, la République islamique a lancé au moins 135 attaques par drones et missiles contre au moins 84 sites d’infrastructures dans le Golfe depuis que les États-Unis et Israël ont lancé une campagne de bombardements contre l’Iran le 28 février, a constaté Reuters.

Ces attaques ont semé la peur dans tout le Golfe, fait flamber les cours du pétrole et aidé l’Iran à contrer des mois de pression militaire américaine. Associée au blocus du détroit d’Ormuz par la République islamique, cette capacité à mener des attaques de précision constitue une menace persistante pour ses voisins arabes du Golfe et confère à l’Iran une influence considérable sur l’économie mondiale ainsi qu’un levier important dans ses négociations de paix avec les États-Unis.

Certaines cibles sont dissimulées sous des toits et des pare-soleil, invisibles depuis l’espace. D’autres ne s’étendent que sur quelques mètres. Beaucoup ont des fonctions qui ne sont pas immédiatement évidentes pour quiconque ne dispose pas d’une expertise dans des domaines tels que le raffinage du pétrole, la technologie nucléaire ou la fusion.

Sans se rendre sur place, Reuters n’a pas toujours pu déterminer l’efficacité des défenses aériennes du Golfe ni l’ampleur totale des dégâts. Mais à maintes reprises, a constaté Reuters, les frappes iraniennes se sont avérées précises et les équipements visés étaient d’une importance vitale.

Ryan Stevens, ancien coordinateur des frappes aériennes des opérations spéciales du Corps des Marines américains, qui a examiné les conclusions de Reuters, a déclaré que les frappes iraniennes faisaient preuve de « précision, d’expertise en matière de ciblage et de patience ».

Les États-Unis, qui ont imposé un blocus sur le pétrole iranien, minimisent régulièrement la capacité de destruction de l’Iran. Les pays arabes du Golfe omettent souvent de reconnaître l’ampleur des dégâts et attribuent fréquemment les dommages subis par leurs installations à la chute de débris provenant d’interceptions réussies de munitions iraniennes.

« Le Commandement central américain (CENTCOM) a été on ne peut plus clair dans sa communication sur les menaces que représente l’Iran à l’échelle régionale et mondiale », a déclaré le capitaine de la marine américaine Tim Hawkins, porte-parole du CENTCOM. Il a ajouté que les États-Unis avaient condamné à plusieurs reprises l’Iran « pour avoir pris pour cible sans discernement plus d’une douzaine de pays voisins et des centaines de navires commerciaux, ainsi que pour avoir mis en danger la vie de millions d’innocents au cours des sept derniers mois ».

La mission de l’Iran auprès des Nations unies à Genève, chargée de répondre aux questions des médias internationaux, n’a pas répondu à une demande détaillée de commentaires.

Le succès des attaques systématiques menées par l’Iran contre les infrastructures est un nouvel exemple de la façon dont la République islamique a résisté à des années de sanctions économiques internationales et, aujourd’hui, à des mois de guerre contre les États-Unis et Israël. Dans des articles précédents, Reuters a montré comment l’Iran exploite les plateformes de cryptomonnaies et les réseaux de jeux d’argent illégaux pour tirer profit de revenus illicites et contourner les sanctions, comment le Corps des gardiens de la révolution islamique a consolidé son contrôle sur le détroit d’Ormuz, et comment la guerre a inauguré une nouvelle ère de répression .

RÉPARATIONS ET PERTE DE RECETTES

Certains endroits ont subi des périodes de bombardements quasi quotidiens et doivent faire face à des milliards de dollars de réparations et de pertes de recettes. D’autres, comme l’une des plus grandes fonderies d’aluminium au monde située à Abou Dhabi, ont été dévastés en une seule journée. Certaines de ces attaques ont été menées par les Houthis au Yémen, soutenus par l’Iran, et par les milices chiites irakiennes contrôlées depuis Téhéran.

Parmi les sites les plus touchés figurait le port de Fujaïrah, dont l’emplacement, juste au sud du détroit d’Ormuz, permettait aux Émirats arabes unis de contourner le blocus iranien. Ce port a joué un rôle vital pour le commerce mondial en atténuant les perturbations les plus graves de l’approvisionnement en pétrole depuis des décennies.

Au total, Reuters a constaté que des drones et des missiles iraniens ont frappé Fujaïrah au moins 19 fois depuis le début de la guerre, le 28 février, paralysant des éléments essentiels de son fonctionnement.

« Nous les avons vus arriver et avons vu les hélicoptères abattre les drones en plein vol », a déclaré un homme d’affaires étranger qui a assisté à une vague d’attaques contre Fujaïrah à la mi-mars depuis une route voisine. Sa description de la scène a été corroborée par une analyse réalisée par Reuters à partir de photos de l’attaque. « Ils envoyaient des essaims de drones et un ou deux ont réussi à passer. »

Reuters a interrogé 36 personnes au fait de ces attaques contre les infrastructures, a rassemblé des images et des vidéos des frappes, et a analysé les communiqués officiels ainsi que les données issues de radars, de satellites optiques et météorologiques afin de recueillir des preuves des dégâts et de déterminer le moment où les attaques ont eu lieu. Avant la publication, les journalistes ont présenté leurs conclusions aux exploitants des installations et aux gouvernements nationaux touchés par les attaques.

Dans au moins 34 communiqués officiels publiés à la suite des frappes, les gouvernements ont souligné que les dégâts éventuels avaient été causés par la chute de débris provenant d’interceptions réussies. Les défenses aériennes militaires du Golfe sont situées à proximité de certains des sites les plus sensibles, notamment ce que Janes, la société de renseignement de défense, a confirmé être des systèmes de défense antimissile Patriot de fabrication américaine, visibles par satellite et positionnés à environ 3 kilomètres au nord de Fujaïrah.

« L’histoire a montré que l’instabilité au Moyen-Orient s’étend souvent au-delà des frontières de la région, avec des répercussions de grande envergure », a déclaré le gouvernement des Émirats arabes unis en réponse à des questions détaillées sur les conclusions de Reuters. « À cet égard, il est essentiel de redoubler d’efforts pour apaiser les tensions afin d’empêcher une éventuelle escalade vers un conflit plus large. »

Les États du Golfe dissimulent les informations relatives au bilan. Aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, au Qatar, au Koweït et en Arabie saoudite, il est illégal de prendre ou de diffuser certaines photos ou vidéos montrant les conséquences des frappes. Ces pays invoquent également systématiquement les lois contre la propagation de rumeurs et de fausses informations lorsqu’ils restreignent la couverture médiatique des frappes. Reuters et d’autres médias internationaux ont publié des preuves visuelles vérifiées des frappes menées pendant la guerre.

« Les États du Golfe traitent désormais les évaluations des dégâts comme s’il s’agissait de secrets d’État », a déclaré Matthew Reed, président du cabinet de conseil pétrolier Foreign Reports. Les États-Unis et Israël ont également gardé secrets les dégâts subis par les bases américaines et les sites israéliens, mais de nombreux détails ont été révélés par des rapports émanant du gouvernement et des médias, notamment Reuters.

Le gouvernement de Bahreïn, seul État du Golfe à avoir répondu aux questions concernant ces restrictions, a déclaré qu’elles avaient été mises en place « pour protéger la sécurité publique, préserver l’intégrité des enquêtes et empêcher que ces informations ne soient utilisées pour évaluer ou planifier de nouvelles attaques ».

Les attaques iraniennes contre les infrastructures économiques du Golfe se sont accompagnées de frappes contre des cibles militaires américaines dans la région. L’inspecteur général du ministère américain de la Défense a déclaré au Congrès que l’Iran avait touché des centaines de structures sur des bases américaines, en plus de dizaines d’appareils.

Afin d’évaluer l’ampleur des dégâts causés aux infrastructures et de déterminer précisément ce qui avait été touché, Reuters a partagé ses conclusions et ses images avec 11 experts issus des secteurs d’activité des sites frappés, l’ancien marine Stevens, un autre ancien militaire américain qui travaille désormais dans le domaine de la sécurité dans la région, ainsi qu’un ancien responsable américain de la sécurité spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et l’analyse satellitaire.

Les 14 personnes interrogées ont déclaré qu’il était hautement improbable que les dégâts subis par des équipements essentiels sur des dizaines de sites d’infrastructures majeurs aient été causés principalement par des débris tombant au hasard du ciel. Beaucoup d’entre elles ont cité des preuves visuelles de détonations d’explosifs, plutôt que le simple impact d’un morceau de métal, et ont souligné l’importance opérationnelle des cibles elles-mêmes.

Les responsables du Golfe ont publiquement appelé à un accord de paix portant sur les programmes de drones et de missiles de l’Iran, craignant que ceux-ci ne menacent la région à long terme. Le prince héritier d’Arabie saoudite a directement sollicité l’aide militaire du président américain Donald Trump après une série d’attaques menées début septembre par les Houthis du Yémen et s’est heurté à un refus , a rapporté Reuters.

Une attaque perpétrée le 10 septembre contre l’oléoduc est-ouest saoudien – une autre voie de contournement majeure du détroit d’Ormuz – a interrompu l’acheminement du pétrole brut dans cette zone, menaçant jusqu’à 4 % de l’approvisionnement mondial en pétrole. L’Arabie saoudite a déclaré que cette attaque provenait de milices irakiennes, armées et soutenues par l’Iran. Les frappes iraniennes contre les usines de GNL de Ras Laffan, au Qatar, ont eu des conséquences encore plus graves, menaçant près de 20 % des flux mondiaux de gaz naturel liquéfié.

Dans une interview accordée à Reuters en mars, le directeur général de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, a estimé que la remise en état complète des « cold boxes » (unités de refroidissement) essentielles détruites lors de deux frappes iraniennes prendrait entre trois et cinq ans.

L’usine de GNL de Ras Laffan fait partie d’au moins quatre sites d’infrastructure dans le Golfe dont la remise en état complète prendra environ un an, voire plus. Parmi ceux-ci figurent également la raffinerie de gaz à liquides « Pearl » au Qatar, le complexe gazier d’Habshan aux Émirats arabes unis et la fonderie Al Taweelah d’Emirates Global Aluminium, selon les communiqués des entreprises et une évaluation réalisée par IIR Energy, une société de renseignement et d’analyse.

« Toutes les cibles étaient civiles: aéroports, terminaux, raffineries, usines de traitement du gaz, zones résidentielles, centres commerciaux et, plus récemment, la centrale nucléaire de Barakah », a déclaré Sultan Al Jaber, directeur général de la Compagnie nationale de pétrole d’Abou Dhabi (ADNOC), lors d’une interview accordée en mai à l’Atlantic Council .

« Ils s’en prennent à nos infrastructures », a déclaré M. Al Jaber, qui est également ministre de l’Industrie et des Technologies de pointe des Émirats arabes unis. « Mais ce qu’ils visent réellement, c’est notre mode de vie. »

Les gouvernements du Qatar, de l’Arabie saoudite, du Koweït et de l’Irak n’ont pas répondu aux demandes de commentaires, pas plus que l’ADNOC.

“DES CIBLES BIEN CHOISIES”

Initialement conçu comme un projet de développement économique, le port de Fujaïrah est devenu pleinement opérationnel en 1983.

Cette même année, une évaluation secrète de l’ , réalisée par la CIA (Agence centrale de renseignement américaine), avait conclu que l’Iran était susceptible de répondre à des menaces perçues par des attaques contre les infrastructures énergétiques du Koweït, de Bahreïn, de l’Arabie saoudite, du Qatar et des Émirats arabes unis. Cette évaluation, rendue publique en 2019, indiquait que « même quelques attaques contre des cibles bien choisies pourraient causer des dégâts considérables aux installations pétrolières du Golfe ».

L’Iran a frappé les Émirats arabes unis plus que n’importe lequel de ses autres voisins du Golfe au cours des deux premiers mois de la guerre, et Fujaïrah a été le site le plus visé du pays, selon l’enquête de Reuters. Au cours des trois premiers mois de la guerre, le port était soit en train d’être attaqué, soit en cours de réparation.

La première attaque contre Fujaïrah a été annoncée le 3 mars. Deux jours plus tard, les réservoirs en feu étaient encore visibles depuis l’espace. Deux sociétés de stockage de pétrole ont suspendu leurs activités .

L’attaque suivante, annoncée le 9 mars, n’a pas seulement détruit du carburant. Les images satellites ont montré que cette frappe avait détruit le premier collecteur matriciel, un système de transfert composé de 62 pipelines qui achemine le pétrole brut et les produits pétroliers finis depuis les terminaux pétroliers vers les postes d’amarrage.

Les responsables émiratis ont attribué les dégâts causés par les deux premières attaques à la chute de débris.

Ramanan Krishnamoorti, professeur d’ingénierie pétrolière à l’université de Houston qui a examiné les conclusions de Reuters, a déclaré qu’il était peu crédible que des débris aient simplement pu tomber sur le collecteur matriciel. « C’est une blessure au cerveau et au cœur. »

D’autres frappes ont eu lieu les 14, 16 et 17 mars, quelques heures après que les États-Unis ont attaqué des cibles militaires au terminal d’exportation de pétrole de l’île de Kharg, en Iran. L’une de ces frappes a endommagé l’autre collecteur de Fujairah, selon une analyse de Reuters portant sur des images satellites, quatre experts ayant examiné ces images et une personne au fait des dégâts.

Les dégâts subis par ce deuxième collecteur n’avaient pas été signalés auparavant. Cela explique pourquoi les chargements de pétrole à Fujaïrah sont tombés à 440 000 barils par jour au cours de la semaine du 16 mars, soit moins de la moitié de la moyenne quotidienne enregistrée en 2025, selon les données d’exportation du cabinet d’analyse Kpler.

La guerre a fait grimper les cours à terme du Brent à près de 120 dollars le baril, voire au-delà, en mars, avril et mai, contre environ 70 dollars le baril en février. Le Brent a clôturé hier à 106 dollars.

Thomas Warrick, ancien sous-secrétaire adjoint chargé de la politique antiterroriste au ministère américain de la Sécurité intérieure, a déclaré que l’Iran comptait de nombreuses personnes « qui comprennent l’industrie pétrolière et qui savent construire et viser des missiles ».

Avant la guerre, l’Iran disposait du plus grand stock de missiles balistiques au Moyen-Orient, y compris des armes à sous-munitions difficiles à intercepter par les défenses aériennes, selon le gouvernement américain. De plus, l’Iran possède une industrie florissante de drones; avant la guerre, il était capable d’en produire environ 10 000 par mois, le Shahed étant son modèle phare d’appareil explosif.

Dans au moins six communiqués gouvernementaux publiés depuis le début du conflit le 28 février, les autorités émiraties ont imputé les dégâts à des débris provenant de drones ou de missiles iraniens interceptés. Aucun communiqué n’a fait état de dégâts importants.

« Les forces américaines ont soutenu et continuent de soutenir leurs partenaires régionaux pour se défendre contre les menaces iraniennes, en interceptant des milliers de drones d’attaque et de missiles grâce à un bouclier intégré qui a sauvé d’innombrables vies », a déclaré Hawkins, le porte-parole du CENTCOM.

Les réparations se sont poursuivies après les frappes de mi-mars, des images satellites montrant des grues sur les sites endommagés. Fin mars, les exportations de Fujaïrah ont atteint un record hebdomadaire de 3,2 millions de barils par jour, selon Kpler, qui a commencé à suivre les données du port en 2013.

Mais l’Iran a continué à attaquer. Une frappe du 6 avril a touché une structure abritant des équipements essentiels à l'acheminement du pétrole pour l’ADNOC, selon une analyse de Reuters à partir d’images satellites, confirmée par M. Warrick et une personne connaissant bien la configuration de Fujaïrah.

Puis, le 4 mai, les Iraniens ont de nouveau frappé Fujairah à l’aide d’un drone, détruisant un ensemble de canalisations menant au premier collecteur matriciel qui avait été endommagé en mars. La principale voie de contournement du détroit d’Ormuz pour le pétrole brut des Émirats arabes unis était à nouveau en feu. Mais, plus grave encore, les exportations de produits pétroliers raffinés de Fujaïrah ont pratiquement cessé pendant un mois. D’après les données de Kpler, un seul navire a quitté le port entre le jour de l’attaque et le 1er juin.

Les exportations de produits pétroliers raffinés ne se sont rétablies qu’en septembre.

Les Émirats ont reconnu l’attaque iranienne par drone du 4 mai. Les Iraniens ont frappé au moins une autre cible aux Émirats arabes unis, la centrale nucléaire de Barakah, le 17 mai.

Puis, en juin, les Émirats arabes unis ont accepté de débloquer au moins 10 milliards de dollars de fonds iraniens qui avaient été gelés dans le système bancaire émirati, ont déclaré à l’époque à Reuters quatre sources au courant de cet accord. Elles ont précisé que 3 milliards de dollars avaient été débloqués. En contrepartie, selon deux de ces sources, l’Iran a accepté de cesser d’attaquer les Émirats arabes unis.

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a nié l’existence de tout accord. Dans un communiqué, il a déclaré qu’« aucun fonds iranien gelé n’avait été débloqué, transféré ou fait transiter par les Émirats arabes unis ».

Un haut responsable iranien a confirmé en août le transfert de fonds, mais a déclaré à Reuters que cette transaction n’avait aucun rapport avec les attaques contre les Émirats arabes unis. Elle était due, a-t-il précisé, « à la correction du comportement des Émirats arabes unis ».

Aucune frappe contre les infrastructures des Émirats arabes unis n’a été signalée depuis le 17 mai.

En septembre, alors que l’Iran bombardait des pétroliers de l’ADNOC en mer, Fujaïrah a atteint un record mensuel de 2,62 millions de barils par jour pour l’ensemble de ses exportations. Le carburant raffiné et le pétrole brut s’écoulaient comme jamais auparavant.

LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT IRANIENS

Des responsables américains estiment que l’Iran pourrait avoir reçu des renseignements de la Russie et de la Chine . De plus, l’Iran s’appuie sur des réseaux d’informateurs ayant accès à des sites sensibles pour transmettre des photos et des informations de localisation, selon trois responsables proches du dossier – un iranien et deux du Golfe.

Interrogé sur le partage de renseignements, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’il « respectait systématiquement et strictement ses obligations internationales ». La Russie n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les trois responsables ont indiqué que l’Iran disposait d’informations comprenant notamment le plan d’étage de la centrale nucléaire de Barakah et l’emplacement d’une sous-station électrique qui a été touchée au sein de la centrale.

Les Émirats arabes unis ont déclaré que le drone qui avait frappé la centrale nucléaire le 17 mai était l’un des trois envoyés « par des factions armées en Irak ». La frappe contre la sous-station a contraint l’un de ses quatre réacteurs à se rabattre sur des générateurs diesel de secours, selon l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Sur des images prises le 16 juin, les premières images nettes que Reuters a pu obtenir, on constatait des dégâts à deux endroits sur le toit d’un bâtiment abritant les commandes des lignes électriques de la centrale – à environ 130 mètres de l’un des réacteurs.

Cette attaque, a déclaré le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, témoignait d’une connaissance approfondie de la centrale.

« Cela signifie que ceux qui étaient ou sont à l’origine de cet acte savaient exactement ce qu’ils faisaient », a déclaré M. Grossi lors d’une visite aux Émirats arabes unis le 2 juin.

L’Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), qui exploite la centrale, n’a pas contesté l’analyse des dégâts. L’AIEA n’a pas répondu à une demande de commentaires.

« Les systèmes de sûreté de la centrale et les procédures établies ont fonctionné comme prévu; la sûreté nucléaire a été maintenue; il n’y a eu ni blessés ni rejets radioactifs; les niveaux de rayonnement sont restés dans les limites normales et il n’y a eu aucun risque pour la population ou l’environnement », a déclaré l’ENEC dans un communiqué adressé à Reuters.

DES FRAPPES SYSTÉMATIQUES

Pour le Koweït, comme pour les Émirats arabes unis, la présence militaire américaine et l’armement de pointe américain n’ont pas suffi à mettre fin aux attaques.

L’Iran a systématiquement frappé les infrastructures d’exportation d’énergie du Koweït ainsi que son aéroport dès le début de la guerre. Les frappes iraniennes ont visé une vaste zone industrielle située dans le gouvernorat d’Ahmadi, à environ 50 kilomètres au sud de Koweït City. Cette zone englobe les raffineries de Mina Al-Ahmadi et de Mina Abdulla, le port de Shuaiba ainsi que la centrale électrique et l’usine de dessalement de Shuaiba.

L’Autorité portuaire du Koweït a suspendu ses activités pendant 24 heures le premier jour de la guerre, après la chute de débris près du port de Shuaiba. En l’espace de trois semaines, les raffineries voisines de Mina Al-Ahmadi et de Mina Abdulla ont également été touchées.

En avril, le Koweït n’a pas exporté un seul baril de pétrole brut, une première depuis 1991, selon la société de surveillance des pétroliers TankerTrackers.

Fin juillet, les projectiles iraniens avaient endommagé au moins 13 installations dans la vaste zone industrielle de Shuaiba, comme le montrent les images satellites.

Les attaques ont largement dépassé le cadre des raffineries, des champs pétroliers et des autres installations énergétiques.

Des munitions iraniennes ont touché des aéroports à Bahreïn, au Koweït et surtout aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. L’attaque la plus meurtrière, attribuée aux Houthis, a fait 12 morts samedi à l’aéroport international du roi Khalid, en Arabie saoudite.

L’aéroport du Koweït a été touché à huit reprises. L’un de ces impacts est survenu deux jours après la réouverture par le Koweït d’un terminal majeur, dont les réparations suite à une attaque précédente venaient d’être achevées.

L’Iran a frappé des infrastructures numériques de pointe, telles que les centres de données d’Amazon aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, où le service restait interrompu six mois plus tard car les équipements endommagés n’avaient pas pu être réparés. Amazon a refusé de commenter directement les conclusions de Reuters, mais a renvoyé à un communiqué publié le 15 septembre indiquant que l’entreprise continuait « à travailler à la restauration des ressources régionales ».

L’Iran a également interrompu le fonctionnement des 1 262 cellules de fusion de la fonderie Al Taweelah d’Emirates Global Aluminium. Il a fallu deux mois avant que la première cellule puisse être remise en service. Fin août, seul un quart d’entre elles avaient été remises en service, a indiqué l’entreprise. La production ne devrait pas revenir à la normale avant 2027, selon l’entreprise.

L’attaque iranienne contre la fonderie a touché la centrale électrique du site et l’une de ses trois lignes de cellules de fusion, des ensembles composés de centaines de cuves produisant de l’aluminium fondu, a expliqué Frank Davis, qui a travaillé pendant 42 ans dans l’industrie de l’aluminium au sein de neuf fonderies différentes à travers le monde et s’est rendu sur le site d’EGA. M. Davis a examiné des images satellites obtenues par Reuters. Une frappe sur une ligne de fusion n’affecterait pas les deux autres, a-t-il précisé. En revanche, la frappe sur la centrale électrique a complètement paralysé les opérations, a-t-il ajouté.

« C’est vraiment dommage », a déclaré M. Davis. « C’est une usine extraordinaire. »

Emirates Global Aluminium n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le cours mondial de l’aluminium a grimpé de 5 %, atteignant son plus haut niveau depuis quatre ans après les attaques contre la fonderie des Émirats arabes unis et une frappe moins destructrice perpétrée le même week-end contre une fonderie à Bahreïn.

« Le fait que l’Iran prenne délibérément pour cible des installations dont dépendent les populations pour l’électricité, l’eau, les transports et leurs moyens de subsistance constitue une violation flagrante du droit international », a déclaré le gouvernement bahreïni dans un communiqué. « La sécurité de tous ceux qui vivent à Bahreïn ou s’y rendent reste notre priorité. Là où des incidents se sont produits, les autorités ont agi rapidement pour protéger les vies humaines et limiter les dégâts. »

Plus spectaculaire encore, l’Iran s’en est pris à l’approvisionnement en électricité et en eau du Koweït.

C’est Donald Trump qui, en mars, a été le premier à menacer publiquement l’approvisionnement en eau de l’Iran. Mais ce sont les Iraniens qui ont concrétisé cette menace pour leurs voisins, a déclaré Michael Christopher Low, directeur du Centre du Moyen-Orient à l’université de l’Utah.

La menace était particulièrement grave pour le Koweït, un pays désertique qui tire 90 % de son eau potable de stations de dessalement. Ces installations sont souvent reliées à des centrales électriques côtières, car la filtration de l’eau nécessite d’énormes quantités de chaleur et d’électricité.

Reuters a constaté que l’Iran avait frappé au moins quatre des huit centrales mixtes (production d’électricité et dessalement) du Koweït entre le 2 mars et le 20 juillet. Certaines ont été touchées à plusieurs reprises. Au cours d’une période de quatre jours en juillet, l’Iran a attaqué ce que le gouvernement a qualifié de « plusieurs » usines de dessalement, dont une au moins deux fois au cours de ce bref intervalle.

M. Low a déclaré que le Koweït ne disposait pas des ressources en eau naturelles nécessaires pour survivre sans ses usines de dessalement. « Si l’on venait à attaquer une partie suffisante de leur capacité, on parlerait d’un épuisement des réserves d’eau en quelques jours ou quelques semaines », a-t-il déclaré.

Le gouvernement koweïtien a mené une campagne invitant les citoyens à économiser l’électricité et l’eau dans « un esprit de responsabilité partagée. »

CÔTE DE LA MER ROUGE

Les exportations de pétrole et de gaz fonctionnent comme un système: des puits d’extraction aux oléoducs qui transportent le pétrole sur des centaines de kilomètres, en passant par les raffineries qui le traitent et les ports où les navires peuvent charger leur cargaison à destination des marchés mondiaux.

En Arabie saoudite, le plus grand État pétrolier du Golfe, ce réseau offre un nombre quasi inépuisable de cibles – une vulnérabilité qui a été signalée à maintes reprises au fil des décennies, notamment dans le rapport de la CIA de 1983. Le royaume produit environ 10 % du pétrole brut mondial, ainsi que du gaz naturel et des produits pétrochimiques.

La quasi-totalité des exportations pétrolières de l’Arabie saoudite transite par deux ports principaux. La plus grande partie passe généralement par le port de Ras Tanura, situé dans le golfe. Mais le royaume peut également exporter du pétrole depuis le grand port industriel du roi Fahd à Yanbu, le plus grand de la côte de la mer Rouge.

Lorsque la guerre a éclaté, Yanbu et l’oléoduc Est-Ouest qui y mène sont devenus un point de sortie crucial pour le pétrole saoudien afin de contourner le détroit d’Ormuz. La plupart des navires qui partent de ce port de la mer Rouge doivent en effet passer par le territoire yéménite contrôlé par les Houthis et le détroit étroit de Bab al-Mandeb.

En mars et avril, à plus de 1 000 kilomètres de la frontière iranienne, des drones ont frappé Yanbu au moins deux fois, selon deux sources du secteur proches des opérations.

Les Iraniens ont frappé la raffinerie de Yanbu, exploitée par Saudi Aramco Mobil Refinery Limited, à l’aide d’un drone le 19 mars, limitant la production à environ 70 % de sa capacité jusqu’au 9 avril, a déclaré Hillary Stevenson, vice-présidente chargée du renseignement énergétique chez IIR Energy. Des traces de brûlures sont apparues sur une image satellite de Yanbu datant de cette période, mais Reuters n’a pas pu déterminer précisément quelle partie de la raffinerie avait été touchée.

Les attaques sur la mer Rouge se sont ensuite calmées lorsqu’un premier cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran s’est mis en place début avril.

Mais le 13 juillet, après l'échec de l'accord de cessez-le-feu, des commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien se sont rendus au Yémen avec du matériel de missiles et de drones destiné aux Houthis, a rapporté Reuters .

Le lendemain, Trump a promis des frappes contre les infrastructures iraniennes. Une analyse visuelle de Reuters montre que, du 16 au 18 juillet, les forces américaines ont frappé au moins trois ponts et un tunnel le long des routes principales menant au port de Bandar Abbas, dans le sud de l’Iran, siège de la marine iranienne le long du détroit d’Ormuz.

Les Houthis ont attaqué l’Arabie saoudite en représailles. Les installations pétrolières saoudiennes de la mer Rouge ont été fortement visées. L’Iran a déclaré ne pas être responsable des actions des Houthis, qui ont revendiqué ces frappes. Le porte-parole des Houthis n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant ces attaques.

La raffinerie de Jazan, située à moins de 100 kilomètres de la frontière yéménite, a été touchée au moins quatre fois entre le 25 juillet et le 7 septembre, a révélé Reuters. La première de ces attaques a endommagé le parc de réservoirs de la raffinerie ainsi que le complexe adjacent de « cycle combiné à gazéification intégrée » , qui transforme le pétrole en gaz alimentant la raffinerie, a expliqué M. Stevenson, d’IIR Energy.

Les volumes de raffinage à Jazan sont tombés à zéro après ces attaques, selon M. Stevenson et deux personnes proches des opérations d’Aramco. Kpler a indiqué qu’un seul navire avait été chargé à la raffinerie depuis le 24 juillet.

Depuis le début de la guerre, des frappes liées à l’Iran ont endommagé cinq des neuf plus grandes raffineries saoudiennes et trois de ses principaux centres de traitement du pétrole, dont celui qu’Aramco décrit comme le plus grand au monde, a constaté Reuters.

La production quotidienne de pétrole saoudienne est tombée sous la barre des 7 millions de barils pendant la majeure partie des six premiers mois de la guerre, contre plus de 10 millions de barils avant le conflit. Cela se traduit par une perte de plus de 50 milliards de dollars aux prix actuels.

De grandes entreprises énergétiques occidentales, notamment ExxonMobil et Shell, exploitent des sites dans le cadre de coentreprises et ont déclaré des pertes s'élevant au total à plusieurs dizaines de millions de dollars en raison de ces frappes. Aramco, ExxonMobil et Shell n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le 7 septembre, le président du Parlement iranien a clairement exprimé l’intention derrière ces attaques.

« C’est simple: la chaîne de production de pétrole et de gaz ici est tentaculaire, accessible et exposée », a écrit le président, Mohammad Baqer Qalibaf, dans un message publié sur X . « Les compagnies pétrolières et gazières américaines présentes dans ces eaux et ces installations partagent cette vulnérabilité. »

Trois jours plus tard, une attaque aérienne a frappé trois stations de pompage dans le désert saoudien, réduisant l’une d’entre elles à une coquille noircie et interrompant l’écoulement du brut le long de l’oléoduc Est-Ouest vers Yanbu. Le prix du pétrole a de nouveau dépassé les 100 dollars le baril.

Une autre voie alternative au détroit d’Ormuz venait d’être fermée.