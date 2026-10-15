Lycées : les problèmes de remplacement dans les établissements prioritaires résolus à la rentrée, espère le ministre

Le ministre de l'Éducation Édouard Geffray dans un lycée à Lormont en Gironde le 15 octobre 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Les problèmes de remplacement dans les 114 lycées classés prioritaires par le ministère de l'Éducation nationale seront résolus à la rentrée des vacances de la Toussaint, a déclaré jeudi le ministre, Édouard Geffray, lors d'un déplacement en Gironde.

"On se met en situation de résoudre l'immense majorité des cas et singulièrement les établissements dont vous savez que je les ai classés rouges, c'est-à-dire ceux pour lesquels il y avait une difficulté particulière. J'en avais 114 jeudi dernier, 47 ce matin et normalement je n'en aurais plus à la reprise des vacances", a-t-il détaillé lors d'une visite d'un lycée à Gradignan, près de Bordeaux.

Sur les 3.000 professeurs titulaires remplaçants appelés en urgence la semaine dernière, "quasiment les deux tiers ont d'ores et déjà été affectés", a assuré M. Geffray, qui a ajouté que "plus de 200 personnels supplémentaires" avaient été recrutés dans le cadre de l'enveloppe de 900 postes autorisée par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Le ministre de l'Éducation, qui a échangé pendant une heure avec des lycéens après avoir visité précédemment un autre lycée de la banlieue bordelaise, en partie saccagé la semaine dernière, à Lormont, a par ailleurs répété que le gouvernement allait apporter des réponses aux nombreuses critiques formulées à l'égard de la plateforme Parcoursup.

Des "mesures concrètes" seront "communiquées d'ici fin octobre", a-t-il déclaré, précisant qu'elles concerneraient l'outil lui-même, mais aussi l'orientation en amont et les réponses fournies aux étudiants en aval, notamment concernant "la transparence des critères de sélection par les formations du supérieur".