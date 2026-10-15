Sept disparus près des côtes roumaines, après deux nouvelles attaques de drones

Un cargo navigue dans la mer Noire, à Krapets, au nord-est de la Bulgarie le 14 octobre 2026 ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )

La Roumanie a déploré jeudi la disparition de sept personnes après deux nouvelles attaques de drones sur des navires marchands, et annoncé des discussions avec l'Otan et la Bulgarie de la détérioration de la sécurité en mer Noire.

Depuis début octobre, les incidents impliquant des navires civils en mer Noire se multiplient au large de ces deux pays de l'Union européenne (UE), des attaques dont la responsabilité a été imputée à des drones russes, dans un dernier débordement de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Mercredi soir et jeudi matin, un pétrolier et un chimiquier ont été "frappés" par "deux drones aériens", a déclaré jeudi le président roumain Nicusor Dan à Bruxelles où il est arrivé pour un sommet des dirigeants européens.

Pour la première fois, ce pétrolier, appelé "Yara J", a été pris pour cible directement dans les eaux territoriales roumaines, et non dans la zone économique exclusive du pays, qui s'étend bien au-delà.

Des opérations de secours ont été déclenchées pour venir en aide au navire. L'équipage est finalement parvenu à éteindre seul l'incendie qui s'était propagé à bord et il n'y a pas eu de victimes dans ce tanker battant pavillon des Comores.

Vers 07h00 locale jeudi (04H00 GMT), le "Wine Trader", un chimiquier battant pavillon de Saint-Marin, a émis une alerte de détresse alors qu'il se trouvait à quelque 13 milles nautiques (24 kilomètres) au sud-est de la commune de Sulina, à l'embouchure du Danube.

"Sept personnes sont actuellement portées disparues", a déploré dans un communiqué l'autorité navale roumaine. Des secours ont été dépêchés sur place, impliquant plusieurs navires et deux hélicoptères, dans des conditions difficiles de grosse mer.

Nicusor Dan a annoncé une rencontre jeudi à 14H30 (11H30 GMT) avec le Premier ministre bulgare Roumen Radev et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, "pour des discussions sur la sécurité en mer Noire" suite à la "détérioration de la situation".

"Preuves solides"

Déjà, le 5 octobre, un cargo céréalier, propriété d'intérêts turcs et transportant du maïs chargé en Ukraine à destination de l'Italie, avait coulé au large des côtes roumaines après avoir pris feu.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré que l'attaque avait été menée avec des drones russes.

Un membre d'équipage avait été tué et un autre porté disparu. Les recherches pour le retrouver ont été suspendues, a indiqué jeudi à l'AFP l'autorité navale roumaine.

La navigation au large de la Bulgarie est également affectée.

Un premier incident dans sa zone économique exclusive a été enregistré le 6 octobre quand le "Alfa Watan" a coulé. Neuf Syriens et un Egyptien demeurent portés disparus.

Le même jour, le "Able" a été touché mais ses 18 membres d'équipage ont pu être secourus.

Le 13 octobre, même drame pour deux autres navires de commerce, toujours au large de la Bulgarie.

Si les quinze membres d'équipage du "Chesea 3" ont été sauvés, la majeure partie du personnel de bord du "HS Dignity", qui a coulé, manque à l'appel : il y a onze disparus.

L'un des navires doit être remorqué jusqu'à un port pour y rechercher des débris de drone afin d'en prouver l'origine, a souligné jeudi le Premier ministre bulgare Roumen Radev, en marge d'un déplacement à Bruxelles.

"Alors nous aurons des preuves solides pour désigner le responsable", a-t-il dit, soulignant aussi que "les résultats de cette attaque profitent à la Russie".

Le Parlement bulgare a approuvé jeudi l'acquisition de cinq systèmes de défense antiaérienne allemands supplémentaires, portant le nombre total à six.

La proposition d'élargir cette commande avait été présentée par le gouvernement au lendemain des attaques de drones du 6 octobre.