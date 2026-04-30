ENQUÊTE : Le titre Amgen en hausse à l'approche de la publication des résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** avant la publication des résultats du premier trimestre prévue après la clôture, l'attention se portant sur son portefeuille de médicaments expérimentaux destinés à la perte de poids

** La société de biotechnologie devrait afficher une hausse de plus de 5 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 8,58 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 4,76 dollars contre 4,90 dollars il y a un an, selon LSEG

** AMGN a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de sept des huit derniers trimestres, le dernier résultat en deçà des attentes remontant au deuxième trimestre 2024 ** Les investisseurs attendent également des nouvelles concernant son médicament auto-immun Tavneos après que la FDA a proposé fin avril de retirer son autorisation, invoquant un manque d'efficacité ** Au cours du trimestre précédent , la société a exprimé sa confiance dans son médicament expérimental contre l'obésité, MariTide, le qualifiant d'« opportunité de changement de paradigme » ** Sur les 38analystes qui couvrent Amgen Inc, la répartition des recommandations est la suivante: 16notes « achat fort » ou « achat »,19notes« conserver » et3 notes « vendre » ou « vente forte »

** L'objectif de cours médian de 355 $ est en hausse par rapport aux 351,50 $ d'il y a un mois

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé d'environ 6 %, contre une hausse d'environ 3,5 % pour l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI

** Les options sur AMGN laissent entrevoir une variation de 4,3 % pour l'action, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi; ce chiffre est inférieur à la variation de 5,8 % enregistrée par le titre le lendemain de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres, selon Trade Alert