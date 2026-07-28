ENQUÊTE-Le directeur général de Yum fait face à son premier grand défi alors que l'épidémie chez Taco Bell pèse sur les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des données sur la fréquentation piétonne au paragraphe 8, ajout d'un graphique) par Neil J Kanatt et Koyena Das

La publication jeudi des résultats de Yum Brands YUM.N permettra de déterminer plus clairement que jamais si l'épidémie croissante de cyclospora liée à Taco Bell a affecté les ventes de ce moteur de croissance de la chaîne de restauration rapide.

Cette crise constitue le premier défi majeur pour Chris Turner, le nouveau directeur général de Yum Brands, quelques semaines après l’annonce par la société de la cession de Pizza Hut. Les investisseurs devraient se concentrer sur les tendances de fréquentation et les plans de relance de la direction.

Taco Bell a enregistré près de six années consécutives de croissance de son chiffre d’affaires et a généré près de la moitié du résultat d’exploitation de l’entreprise en 2025, en partie grâce à son menu de repas abordables qui a contribué à attirer les consommateurs soucieux de leur budget.

"Les investisseurs voudront connaître en détail comment Yum compte regagner la confiance des consommateurs et relancer la fréquentation, d’autant plus que la source de l’épidémie n’a pas encore été entièrement identifiée et que les consommateurs restent globalement réticents à se rendre dans les chaînes de restauration rapide", a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.

L’action Yum a perdu environ 8 % depuis que Taco Bell a été pour la première fois associé à l’épidémie de cyclosporiase début juillet, bien que les experts en stratégie de marque aient minimisé tout préjudice durable pour la marque.

Les autorités sanitaires enquêtent sur l’origine de la plus importante épidémie d’origine alimentaire aux États-Unis de ces dernières années, qui a rendu malades des milliers de personnes dans le Michigan et dans huit autres États. La FDA a établi un lien entre le parasite, Cyclospora, et une usine de Taylor Farms au Mexique.

Les ventes de Taco Bell ont fortement chuté ces dernières semaines, selon Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge, les chiffres d’affaires quotidiens s’étant situés à plus de 20 % en dessous de la moyenne pendant plusieurs jours consécutifs.

La fréquentation de la chaîne a chuté chaque jour depuis le 13 juillet. Elle a baissé de 20,8 % le 23 juillet par rapport à la moyenne des jeudis entre le 1er janvier et le 6 juillet, selon les dernières données de Placer.ai.

UN TEST POUR TURNER

Ces résultats offrent aux investisseurs une première évaluation de Chris Turner, un cadre de l’entreprise nommé directeur général en octobre dernier, alors qu’il est confronté à la plus grave crise de l’entreprise peu après avoir annoncé la cession de Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars .

"Tout nouveau directeur général est confronté à un moment décisif; Chris Turner y est confronté plus tôt que la plupart", a déclaré Michael Ashley Schulman, associé chez Cerity Partners.

Les investisseurs devraient accorder une certaine marge de manœuvre à Chris Turner, qui a précédemment travaillé chez PepsiCo PEP.O et le cabinet de conseil McKinsey & Co, alors qu’il s’efforce de relancer la croissance.

Yum est également confronté à un ralentissement général du secteur, l’inflation élevée incitant les consommateurs à dépenser avec plus de prudence et l’utilisation croissante des médicaments amaigrissants à base de GLP-1 favorisant une alimentation plus saine.

La société, qui ne fournit généralement pas de prévisions au-delà des tendances actuelles en matière de chiffre d’affaires et de bénéfices de ses chaînes lors de ses conférences téléphoniques avec les investisseurs, devrait afficher une croissance de son chiffre d’affaires comparable d’environ 3 % au deuxième trimestre et une hausse d’environ 10 % de son bénéfice ajusté, selon les estimations de LSEG.

"Wall Street a la mémoire courte pour les revers ponctuels et la mémoire longue pour les mauvaises performances; c’est le défi que doit relever Chris Turner", a déclaré Schulman.