ENQUÊTE-L'effervescence liée à la Coupe du monde et la morosité au Moyen-Orient pourraient peser sur les résultats des agences de voyage américaines

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* Les segments du luxe et du haut de gamme à l'origine d'un trimestre solide — Jefferies

* L'effet Coupe du monde sur les hôtels devrait être temporaire, selon le directeur général de Bookit

* Les annulations au Moyen-Orient pourraient inciter les agences de voyage à faire preuve de prudence dans leurs prévisions

par Anshuman Tripathy et Megavarshini G. Somasundaram

De nombreux opérateurs hôteliers américains et plateformes de voyage en ligne s’apprêtent à publier leurs résultats du deuxième trimestre à partir de la semaine prochaine, et les investisseurs devront mettre en balance l’optimisme suscité par l’effet Coupe du monde de la FIFA et les inquiétudes liées aux perturbations causées par les tensions au Moyen-Orient.

Les opérateurs hôteliers devraient surfer sur la vague de la Coupe du monde de la FIFA grâce à une demande touristique résiliente et à des tarifs hôteliers et aériens élevés , tandis que les plateformes en ligne telles que Booking Holdings devraient rester prudentes dans leurs prévisions.

« Les hôtels sont les véritables gagnants de la Coupe du monde », ont déclaré les analystes de BofA Global Research.

Les opérateurs hôteliers devront toutefois revoir à la hausse leurs prévisions pour l’ensemble de l’année afin d’alimenter la dynamique du secteur, ont ajouté les analystes.

LES AGENCES DE VOYAGES EN LIGNE POURRAIENT AFFICHER DES PRÉVISIONS PLUS MODÉRÉES

Les craintes que des agents IA tels que ChatGPT et Gemini ne prennent le contrôle du processus de réservation se sont répercutées sur la performance boursière des agences de voyage en ligne .

« La fonction principale d’Expedia — rechercher, comparer et agréger — est précisément ce qu’un agent d’IA remplace », a déclaré Jeff Barrington, directeur général chez Windsor Drake.

La société de courtage BTIG s’attend à des prévisions en baisse de la part des agences de voyage en ligne en raison de l’incertitude au Moyen-Orient, où les annulations ont atteint un pic en mars et avril, ces entreprises étant historiquement prudentes dans leurs prévisions.

« C’est Booking qui est le plus durement touché par ce risque »,a -t-elleindiqué, ajoutant que les prévisions annuelles de la société partaient du principe que la guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran prendrait fin avant le 30 juin.

Airbnb fait figure d’exception, selon les analystes.

« Nous pensons qu’Airbnb a été le principal bénéficiaire du secteur du voyage en ligne, compte tenu de sa stratégie visant à tirer parti de l’événement (Coupe du monde) pour accroître son offre », a déclaré Richard Clarke, analyste chez Bernstein.

LES HÔTELS SURFENT SUR LA VAGUE DE LA COUPE DU MONDE

Une forte demande intérieure et des tarifs élevés, notamment pendant la Coupe du monde, devraient permettre aux chaînes hôtelières d’afficher de solides résultats au deuxième trimestre, compensant ainsi la baisse des revenus au Moyen-Orient.

Les segments du luxe et du haut de gamme ont été les moteurs d’un trimestre solide, a indiqué Jefferies, ajoutant que les événements géopolitiques en cours n’ont pas encore eu d’impact sur les voyages d’agrément ou d’affaires.

Toutefois, toute hausse observée dans les résultats hôteliers du deuxième trimestre hors des marchés hôtes de la Coupe du monde n’est « qu’un événement de trois semaines, et non une tendance », a déclaré à Reuters Lin Dai, directeur général de Bookit.

« Les hôtels américains ont facturé plus cher pour la Coupe du monde sans pour autant remplir davantage de chambres… Le chiffre d’affaires a grimpé parce que les chambres sont devenues plus chères, alors que le nombre de voyageurs n’a pratiquement pas évolué. Et ce pic est déjà retombé. »

Hilton Worldwide HLT.N publiera ses résultats le 28 juillet, suivi de Marriott International MAR.O le 3 août, de Booking Holdings BKNG.O le 4 août, d’Expedia Group EXPE.O le 5 août et d’Airbnb ABNB.O le 6 août.

« L’accent est mis sur la tendance de croissance sous-jacente à venir, hors Coupe du monde », a déclaré Michael Bellisario, analyste chez Baird.