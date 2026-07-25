Cyclisme/Tour de France-Seixas a tout tenté, avant de craquer

Tour de France

par Vincent Daheron

Paul Seixas (Decathlon CMA ‌CGM) a vu samedi ses rêves de podium sur le Tour de France s'évaporer sur les pentes du ​col de Sarenne (12,8 km à 7,3% de pente moyenne) lors de la 20e et avant-dernière étape, décramponné par son rival pour la troisième place, Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).

Quatrième du classement général depuis le soir de la ​14e étape, au Markstein (Haut-Rhin), le Français de 19 ans rêvait encore de monter sur le podium final pour sa première participation à un grand ​tour.

Placé samedi matin à 24 secondes d'Isaac del Toro, ⁠troisième, Paul Seixas avait toutes les raisons d'y croire avant l'étape reine de cette 113e édition : 170,9 ‌km entre Le Bourg-d'Oisans (Isère) et l'Alpe d'Huez (Isère) avec 5.450 m de dénivelé positif.

"Je me sentais vraiment bien au départ et dans le Galibier (17,7 km à 6,9%)", a expliqué Paul ​Seixas à l'arrivée.

L'équipe Decathlon CMA CGM ‌a alors tenté de prendre les choses en main dans le col de ⁠Sarenne. Après le travail du maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) pour son coéquipier Isaac del Toro, Nicolas Prodhomme a imprimé un gros rythme pour son leader, suivi par Matthew Riccitello, décroché de l'échappée matinale.

"C'est ce qu'on ⁠s'était dit dans l'équipe : 'On ‌a rien à perdre'. On a tenté le tout pour le tout pour faire ⁠craquer Del Toro, il était juste plus fort aujourd'hui", a reconnu le Tricolore.

Car une fois que ses coéquipiers ‌ont terminé leur travail, Paul Seixas a rapidement grimacé. Isaac del Toro et Tadej Pogacar ⁠ont accéléré, laissant le vainqueur de La Flèche wallonne dans l'impossibilité de suivre.

"(J'ai ⁠essayé) d'aller au plus profond ‌de moi-même, d'aller chercher plus loin que ce que je pouvais, il y a un moment où j'ai ​atteint mes limites et j'ai craqué", a-t-il analysé. "J'ai essayé d'être ‌plus fort que d'habitude et au final, j'ai explosé."

Dixième du jour, le Lyonnais a concédé une minute et 50 secondes sur son rival ​Isaac del Toro. Avec deux minutes et 14 secondes de retard sur le Mexicain, deuxième du Giro 2025, Paul Seixas devra se contenter de la quatrième place finale pour sa première course de trois ⁠semaines.

"C'est une bonne chose. Forcément déçu de ne pas avoir pu me battre plus que ça pour le podium. Quatrième, on va s'en satisfaire", a-t-il malgré tout estimé. "Dans quelques jours, ce sera forcément une fierté mais manquer le podium aujourd'hui, c'est décevant."

À seulement 19 printemps, Paul Seixas est tout de même en passe de réaliser la meilleure performance d'un coureur français depuis David Gaudu, également quatrième, en 2022.

(Reportage de Vincent Daheron à l'Alpe ​d'Huez, édité par Benoit Van Overstraeten)