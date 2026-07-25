Cyclisme/Tour de France-Le parcours de la dernière étape modifié

Tour de France

par Vincent Daheron

Le parcours de la ‌21e et dernière étape du Tour de France, dimanche, a été réduit de 44 km en raison de la ​situation exceptionnelle liée aux incendies dans le pays et se déroulera intégralement dans Paris, ont annoncé samedi les organisateurs.

"Le ministre de l'Intérieur a décidé de redéployer une partie des forces de sécurité intérieure initialement mobilisées pour assurer la sécurisation ​de la dernière étape du Tour de France, afin de renforcer les dispositifs engagés dans les territoires touchés par les incendies", a déclaré l'organisateur Amaury ​Sport Organisation (ASO) dans un communiqué.

"Le parcours de la 21e ⁠étape est réduit à 89 km contre les 133 km initialement prévus", ajoute ASO.

La dernière étape devait initialement ‌relier Thoiry (Yvelines) à Paris, avec une arrivée sur les Champs-Élysées. Après la présentation des équipes à Thoiry, les coureurs rejoindront directement en car la capitale, où le départ sera donné ​sur la ligne d'arrivée à 17h50.

"Les coureurs ‌effectueront deux tours supplémentaires des Champs-Élysées avant de rejoindre le circuit de Montmartre pour ⁠une arrivée programmée à 19h45", précisent les organisateurs.

Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, a salué "une demande on ne peut plus légitime du gouvernement".

"D'un point de vue sportif, l'intérêt est préservé. En revanche, je pense d'abord, évidemment, ⁠à toutes les victimes, à ‌tous les gens qui ont dû quitter leur maison", a-t-il ajouté.

Pour la deuxième année consécutive, ⁠la butte Montmartre (1 km à 6,5% de pente moyenne) pimentera la dernière étape du Tour de France avec trois ‌passages à son sommet, le dernier à 10,3 km de l'arrivée.

L'an passé, une importante foule s'était ⁠massée malgré la pluie, notamment dans la rue Lepic, pour assister à la ⁠victoire du Belge Wout van ‌Aert (Visma-Lease a bike), absent cette année pour cause de blessure au coude.

La 113e édition du Tour de France a été ​particulièrement impactée pendant trois semaines par les phénomènes climatiques.

Le ‌public avait été interdit sur les 40 derniers kilomètres de la troisième étape entre Granollers (Espagne) et les Angles (Pyrénées-Orientales), en raison d'un incendie sévissant à ​environ 70 km de l'arrivée.

La neuvième étape avait, elle, été raccourcie de 30 kilomètres par les organisateurs entre Malemort et Ussel en raison de la vigilance rouge canicule qui était en vigueur dans le département de ⁠la Corrèze.

"S'adapter, c'est la règle de base des organisateurs du Tour, même si cette année, c'était un peu plus rude qu'à l'ordinaire", a reconnu Christian Prudhomme.

Une superficie de près de 98.000 hectares a été brûlée en France cette année, un "record historique", alors que la lutte se poursuit contre les principaux foyers en Gironde et dans les Landes, où près de 200.000 personnes ont été évacuées, a déclaré samedi le ministre de l'Intérieur.

(Reportage de Vincent Daheron à l'Alpe ​d'Huez, édité par Benoit Van Overstraeten)