ENQUÊTE IMMÉDIAT-SpaceX s'envole de 28 % après une introduction en bourse qui a battu tous les records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction orthographique du mot « Instant » dans le titre)

SpaceX SPCX.O a bondi de 28 % lors de son entrée au Nasdaq vendredi, au lendemain de la fixation du prix de son introduction en bourse record de 75 milliards de dollars. La fixation du prix jeudi a valorisé l'entreprise d'Elon Musk, spécialisée dans l'espace, les communications et l'IA, à 1.770 milliards de dollars, la plus importante valorisation jamais enregistrée lors d'une introduction en bourse; les échanges après-midi vendredi ont fait grimper ce chiffre au-delà de 2.250 milliards de dollars.

RÉACTION DU MARCHÉ:

SPACEX: L'action a ouvert à 150 dollars en fin de matinée vendredi, soit 11 % au-dessus du prix de 135 dollars fixé jeudi, et s'établissait dernièrement à 172 dollars.

INDICES: Les actions américaines ont légèrement progressé, l'indice Nasdaq .IXIC gagnant 0,2 % et l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI 0,7 %.

COMMENTAIRES:

MIKE DICKSON, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE, HORIZON INVESTMENTS, CHARLOTTE, CAROLINE DU NORD:

"Je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas plus de volatilité dans ce contexte, compte tenu des nombreux titres faisant état de sursouscriptions... tous ces facteurs structurels de volatilité potentielle à court terme qui ont été largement médiatisés."

"Le niveau actuel du cours est intéressant à surveiller pour le reste de la journée. Il n'a pas encore suffisamment grimpé pour que les spéculateurs impatients se précipitent pour vendre."

"Il ne progresse pas par gros blocs, mais il grimpe lentement, et cela s'explique en grande partie par une ouverture un peu plus terne et modérée que ce à quoi beaucoup s'attendaient. Cela va attirer les investisseurs sur le marché et dissuader les vendeurs."

TODD SCHOENBERGER, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, CROSSCHECK MANAGEMENT, WASHINGTON, DC:

"(Le sentiment) est extrêmement positif, l’intérêt des particuliers est en ce moment hors normes et, par conséquent, les gens achètent des actions."

"Il faut voir les choses ainsi: les gens investissent-ils réellement dans SpaceX ou spéculent-ils sur SpaceX? Je suis convaincu, et c’est aussi l’avis d’autres gestionnaires de fonds avec lesquels je m’entretiens, que c’est la seconde option."

"Les gens cherchent à spéculer sur le titre. Ils cherchent à tirer parti de la prime associée aux gros titres. "

"La question qui se pose est de savoir ce qui se passera dans quelques semaines. Pour l’instant, les gens veulent faire monter le cours de l’action parce qu’elle est gagnante à ce stade. Reste à voir si cela durera."

WALTER TODD, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, GREENWOOD CAPITAL, GREENWOOD, CAROLINE DU SUD:

"En pourcentage, c'est peut-être un peu décevant jusqu'à ce que l'on calcule l'impact sur la capitalisation boursière d'une hausse de 20 % ou 22 % — soit 350 ou 400 milliards de dollars de capitalisation boursière. Nous verrons comment cela se terminera, mais pour l'instant, cela semble plutôt réussi."

"Pour moi, la plus grande introduction en bourse de l’histoire, la valorisation qui lui est attribuée, puis le fait qu’Anthropic et OpenAI devraient suivre relativement rapidement — tout cela est pour moi emblématique d’une exubérance excessive du marché."

EVAN SCHOLSSMAN, INVESTISSEUR EN CAPITAL-RISQUE CHEZ SURO CAPITAL, NEW YORK:

"Ce que (la hausse à l'ouverture) montre, c’est la forte demande qui existe pour ces grands noms qui sont actuellement les moteurs de l’innovation. Cela ne fait que confirmer ce que l’on observe, selon moi, sur les marchés privés depuis un certain temps déjà, à savoir qu’il existe une très forte demande pour ces entreprises qui sont les moteurs de l’innovation. Et elles sont restées privées pendant un certain temps déjà."

ERIC KUBY, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, NORTH STAR INVESTMENT MANAGEMENT CORP, CHICAGO:

"C'est ce à quoi on pouvait s'attendre, avec une sursouscription de 10 fois... il était certain que l'ouverture se ferait dans un grand enthousiasme. Je pense qu'il sera intéressant de voir comment le reste de la journée va se dérouler, puis la semaine prochaine, lorsque l'effervescence se sera peut-être un peu calmée."

"Mais il s'agit de l'introduction en bourse la plus commentée et la plus importante jamais réalisée dans un secteur très prometteur, très futuriste. Je pense donc que ce que nous observons correspond à ce à quoi nous nous attendions. Je pense que si l'ouverture avait été moins bonne que cela, cela aurait été préoccupant."

SETH HICKLE, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, MINDSET WEALTH MANAGEMENT, INDIANAPOLIS:

"Dans l’ensemble, l’introduction en bourse a été un succès. Quant à savoir si c’est un succès pour les investisseurs particuliers, cela dépend en grande partie du nombre d’actions qu’ils ont effectivement reçues."

"Le premier jour de cotation confirme ce que le livre d'ordres de l'introduction en bourse nous avait déjà indiqué: la demande pour SpaceX a largement dépassé l'offre. Pour de nombreux investisseurs, investir dans SpaceX s'apparente à investir dans les chemins de fer pendant la révolution industrielle, et ils sont prêts à payer la prime "Elon Musk" pour cette opportunité." JOEMAHER, ÉCONOMISTE DE MARCHÉS CHEZ CAPITAL ECONOMICS, LONDRES:

"Les introductions en bourse phares de SpaceX, Anthropic et OpenAI, associées aux ventes d’actions de certains géants de l’IA, semblent sur le point de déclencher une vague d’offre d’actions qui constituera un test majeur pour le marché boursier."

"Les émissions brutes d’actions ont tendance à s’accélérer nettement pendant les périodes d’essor boursier, et le pic de ces booms a souvent coïncidé avec les rares périodes d’émissions nettes d’actions positives aux États-Unis. Non seulement la flambée des émissions d’actions est un signe que la spéculation atteint son paroxysme, mais l’augmentation de l’offre pourrait également submerger la demande des investisseurs et contribuer à faire baisser les cours boursiers."

BEN RITCHIE, RESPONSABLE DES ACTIONS DES MARCHÉS DÉVELOPPÉS CHEZ ABERDEEN INVESTMENTS, ÉDIMBOURG, ÉCOSSE:

"Il est important de noter que le flottant relatif de l’introduction en bourse est faible. L’opération a été conçue pour lui donner les meilleures chances possibles non seulement d’atteindre une valorisation élevée, mais aussi de bien se négocier dès le départ, avec un flottant relativement restreint et une allocation importante aux investisseurs particuliers."

"Il s’agit d’une dynamique qui repose sur les piliers de la confiance, et il est important d’obtenir une valorisation élevée et une réaction positive du marché dès le premier jour pour renforcer cette confiance. Et comme nous sommes dans une phase d’investissements massifs de ce cycle de développement, il est nécessaire d’attirer des capitaux. Obtenir ces réactions positives sur le cours des actions, mais aussi des valorisations élevées, est essentiel en fin de compte pour pouvoir financer cela."

DON CALCAGNI, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, MERCER ADVISORS, DENVER:

"Les introductions en bourse sont généralement assez volatiles le premier jour. … La performance du premier jour ne prédit pas nécessairement comment l’action se comportera à moyen terme. La volatilité commence à diminuer avec le temps, mais elle peut facilement persister pendant un trimestre entier."

"La volatilité est toujours à son maximum dès le lancement, car il y a toute cette demande refoulée et les investisseurs essaient simplement de s’y retrouver. C’est pourquoi les gens s’enthousiasment: ils voient cette énorme flambée et veulent en profiter. S’ils achètent aujourd’hui, ils ne bénéficieront peut-être pas eux-mêmes de cette énorme flambée, mais ils financent les rendements exponentiels de tous les premiers investisseurs."

SCOTT CHRONERT, STRATÈGE EN ACTIONS AMÉRICAINES CHEZ CITI, NOVATO, CALIFORNIE:

"La clé à partir de maintenant réside dans la demande des investisseurs et le volume de capitaux disponibles/l'espace dans les portefeuilles pour de nouvelles opportunités."

"Un point de départ important est l’absence d’introductions en bourse pendant une grande partie de ce cycle. Cela s’explique par le fait que les entreprises restent privées plus longtemps, compte tenu des importantes réserves de capitaux privés disponibles et des taux bas. Avant cela, on observait une baisse générale du nombre de sociétés cotées disponibles, une tendance qui s’était établie avant la pandémie. Enfin, il faut tenir compte des années de dés-équitisation, les rachats d’actions et les rachats d’entreprises ayant dépassé les émissions."

"Si ces éléments favorisent la demande d’actions, ils doivent être mis en balance avec des facteurs défavorables. À mesure que des méga-introductions en bourse arriveront sur le marché, la tendance à la dés-équitisation s’inversera, tandis que le scénario de financement par flux de trésorerie continuera de s’affaiblir. Combinés, ces facteurs exercent une pression accrue sur les fondamentaux, notamment en matière de monétisation de l’IA, car cela facilite le financement futur, qui se répercute sur les fondamentaux plus larges."

SHIVARAM RAJGOPAL, PROFESSEUR DE COMPTABILITÉ ET D'AUDIT ET PRÉSIDENT DE LA DIVISION COMPTABILITÉ, COLUMBIA BUSINESS SCHOOL. NEW YORK:

"2026 restera dans les mémoires comme l’année des méga-introductions en bourse. Cela pourrait même marquer l’apogée de la bulle alimentée par les taux d’intérêt bas depuis la crise financière, le boom du crédit privé et les attentes irréalistes des entreprises d’IA."

SÉNATRICE ELIZABETH WARREN DU MASSACHUSETTS, CHEF DE FILE DES DÉMOCRATES AU SEIN DE LA COMMISSION BANCAIRE DU SÉNAT:

"La SEC de Trump a donné son feu vert à une introduction en bourse dont les chiffres ont été qualifiés de 'absurdes' par les analystes. Le monde va voir naître son premier trillionnaire alors que les Américains de tout le pays rassemblent péniblement chaque dollar pour épargner en vue de leur retraite. Plutôt que de modifier les règles pour précipiter l’entrée de SpaceX dans les portefeuilles de retraite des Américains, les fournisseurs d’indices devraient veiller à faire leur part pour protéger les investissements des familles américaines. Et la SEC devrait faire son travail et s’assurer qu’Elon Musk n’escroque pas les investisseurs."