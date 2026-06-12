ENQUÊTE IMMÉDIAT-SpaceX s'affiche à 150 dollars en ouverture de séance après une introduction en bourse qui a battu tous les records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action SpaceX SPCX.O a ouvert en hausse vendredi lors de son entrée au Nasdaq, au lendemain de la fixation du prix de son introduction en bourse record de 75 milliards de dollars. La fixation du prix jeudi a valu à l'entreprise d'Elon Musk, spécialisée dans l'espace, les communications et l'IA, une valorisation de 1 770 milliards de dollars, la plus importante jamais enregistrée lors d'une introduction en bourse; les échanges après l'ouverture vendredi ont fait passer ce chiffre au-dessus des 2 000 milliards de dollars.

RÉACTION DU MARCHÉ:

SPACEX: L'action a ouvert à 150 dollars en fin de matinée vendredi, soit 11 % de plus que le prix de 135 dollars fixé jeudi, avant de grimper à 156 dollars.

INDICES: Les actions américaines ont affiché des résultats mitigés, l'indice Nasdaq .IXIC reculant légèrement tandis que l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 0,6 %.

COMMENTAIRES:

BEN RITCHIE, RESPONSABLE DES ACTIONS DES MARCHÉS DÉVELOPPÉS CHEZ ABERDEEN INVESTMENTS, ÉDIMBOURG, ÉCOSSE:

“Il est important de noter que le flottant relatif de l'introduction en bourse est faible. L'opération a été conçue pour lui donner les meilleures chances possibles non seulement d'atteindre une valorisation élevée, mais aussi de bien se négocier dès le départ, avec un flottant relativement restreint et une allocation importante aux investisseurs particuliers.

“Il s’agit d’une dynamique qui repose sur les piliers de la confiance, et il est important d’obtenir une valorisation élevée et une réaction positive du marché dès le premier jour pour renforcer cette confiance. Et comme nous sommes dans une phase d’investissements massifs de ce cycle de développement, il est nécessaire d’attirer des capitaux. Obtenir ces réactions positives sur le cours de l’action, mais aussi des valorisations élevées, est en fin de compte essentiel pour pouvoir financer cela.”

DON CALCAGNI, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, MERCER ADVISORS, DENVER:

“Les introductions en bourse sont généralement assez volatiles le premier jour. … La performance du premier jour ne permet pas nécessairement de prédire comment l’action se comportera à moyen terme. La volatilité commence à diminuer avec le temps, mais elle peut facilement persister pendant un trimestre entier.

“La volatilité est toujours à son plus haut niveau dès le lancement, car il y a toute cette demande refoulée et les investisseurs essaient simplement de s’y retrouver. C’est pourquoi les gens s’enthousiasment: ils voient cette énorme hausse et veulent en profiter. S’ils achètent aujourd’hui, ils ne bénéficieront peut-être pas eux-mêmes de cette énorme hausse, mais ils financent les rendements exponentiels de tous les premiers investisseurs.”

SCOTT CHRONERT, STRATÈGE EN ACTIONS AMÉRICAINES CHEZ CITI, NOVATO, CALIFORNIE:

“La clé à partir de maintenant réside dans la demande des investisseurs et le volume de capitaux disponibles/l'espace dans les portefeuilles pour de nouvelles opportunités.

“Un point de départ important est l’absence d’introductions en bourse pendant une grande partie de ce cycle. Cela s’explique par le fait que les entreprises restent privées plus longtemps, compte tenu des importantes réserves de capitaux privés disponibles et des taux bas. Avant cela, on observait déjà une baisse générale du nombre de sociétés cotées disponibles, une tendance qui s’était établie avant la pandémie. Enfin, il faut tenir compte des années de dés-équitisation, les rachats d’actions et les rachats d’entreprises ayant dépassé les émissions.

“Si ces éléments sont propices à la demande d’actions, ils doivent être mis en balance avec des facteurs défavorables. À mesure que des méga-introductions en bourse arriveront sur le marché, la tendance à la déséquitisation s’inversera, tandis que le scénario de financement par flux de trésorerie continuera de s’affaiblir. Combinés, ces facteurs exercent une pression accrue sur les fondamentaux pour qu’ils tiennent leurs promesses, en particulier en matière de monétisation de l’IA, car cela favorise le financement futur, qui se répercute sur les fondamentaux plus larges.”

SHIVARAM RAJGOPAL, PROFESSEUR DE COMPTABILITÉ ET D'AUDIT ET PRÉSIDENT DE LA DIVISION DE COMPTABILITÉ, COLUMBIA BUSINESS SCHOOL. NEW YORK:

“2026 restera dans les mémoires comme l’année des méga-introductions en bourse. Cela pourrait même marquer l’apogée de la bulle alimentée par les faibles taux d’intérêt depuis la crise financière, le boom du crédit privé et les attentes irréalistes des entreprises d’IA.”

SÉNATRICE ELIZABETH WARREN DU MASSACHUSETTS, CHEF DE FILE DES DÉMOCRATES AU SEIN DE LA COMMISSION BANCAIRE DU SÉNAT:

“La SEC de Trump a donné son feu vert à une introduction en bourse dont les chiffres ont été qualifiés d'absurdes par les analystes. Le monde va voir naître son premier trillionnaire alors que les Américains de tout le pays rassemblent péniblement chaque dollar pour épargner en vue de leur retraite. Plutôt que de modifier les règles pour précipiter l'entrée de SpaceX dans les portefeuilles de retraite des Américains, les fournisseurs d'indices devraient veiller à faire leur part pour protéger les investissements des familles américaines. Et la SEC devrait faire son travail et s'assurer qu'Elon Musk n'escroque pas les investisseurs.”