ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street s'ouvre en hausse, les chiffres de l'emploi moins bons et la baisse des rendements ayant redonné confiance aux investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en hausse vendredi, un rapport sur l'emploi moins bon que prévu ayant renforcé les perspectives d'un maintien des taux américains inchangés ce mois-ci, ce qui a entraîné une baisse plus marquée des rendements des bons du Trésor, tandis que la baisse des cours du pétrole a également soutenu le moral des investisseurs.

À 9h30 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI gagnait 340,08 points, soit 0,67%, à 51.266,64, le S&P 500 .SPX gagnait 68,27 points, soit 0,89%, à 7.734,72, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 341,47 points, soit 1,27%, à 27.216,91 à l’ouverture.