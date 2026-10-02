 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street s'ouvre en hausse, les chiffres de l'emploi moins bons et la baisse des rendements ayant redonné confiance aux investisseurs
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 15:32

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en hausse vendredi, un rapport sur l'emploi moins bon que prévu ayant renforcé les perspectives d'un maintien des taux américains inchangés ce mois-ci, ce qui a entraîné une baisse plus marquée des rendements des bons du Trésor, tandis que la baisse des cours du pétrole a également soutenu le moral des investisseurs.

À 9h30 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI gagnait 340,08 points, soit 0,67%, à 51.266,64, le S&P 500 .SPX gagnait 68,27 points, soit 0,89%, à 7.734,72, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 341,47 points, soit 1,27%, à 27.216,91 à l’ouverture.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 176,96 Pts Index Ex +0,49%
NASDAQ Composite
27 190,86 Pts Index Ex +1,19%
S&P 500
7 722,72 Pts CBOE +0,73%
S&P 500 INDEX
7 722,72 Pts CBOE +0,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,84 -0,16%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank