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ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur les actions américaines reculent légèrement après la publication de données économiques
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 14:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement reculé mercredi, les investisseurs analysant les dernières données économiques à la recherche d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Un rapport du ministère du Commerce a révélé que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles avait progressé de 0,2% en juillet par rapport au mois précédent, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,1%. En glissement annuel, il a augmenté de 3,7%, contre 3,6% attendus .

L'indice sous-jacent a progressé de 0,2% en glissement mensuel et de 3,3% en glissement annuel, deux chiffres conformes aux prévisions.

Un autre rapport a montré que le produit intérieur brut (PIB) américain avait progressé de 1,5% au deuxième trimestre, conformément aux estimations.

À 8h33 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 20 points, soit 0,04%, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 8,75 points, soit 0,11%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 103,25 points, soit 0,35%.

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