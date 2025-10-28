 Aller au contenu principal
ENQUÊTE DES ACTIONS AMÉRICAINES-Wall Street ouvre à des niveaux record, les bénéfices des entreprises en ligne de mire
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert à des niveaux record mardi après des prévisions optimistes de sociétés telles que UnitedHealth et UPS, tandis qu'Apple AAPL.O a dépassé les 4 000 milliards de dollars en valeur de marché pour la première fois, stimulé par une forte demande pour ses derniers modèles d'iPhone.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 207,8 points, soit 0,44%, à l'ouverture pour atteindre 47 752,35. Le S&P 500 .SPX a augmenté de 22,6 points, soit 0,33%, à l'ouverture à 6 897,74, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 129,0 points, soit 0,55%, à 23 766,463 à la cloche d'ouverture.

Valeurs associées

APPLE
268,9100 USD NASDAQ +0,04%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 833,22 Pts Index Ex +0,61%
NASDAQ Composite
23 698,53 Pts Index Ex +0,26%
S&P 500
6 881,99 Pts CBOE +0,10%
S&P 500 INDEX
6 881,99 Pts CBOE +0,10%


