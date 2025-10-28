La Compagnie des Alpes optimiste après un chiffre d'affaires annuel "record"

La Compagnie des Alpes a légèrement revu à la hausse son objectif de rentabilité après un un chiffre d'affaires annuel "record", porté par ses trois divisions et notamment les parcs de loisirs, selon un communiqué mardi.

( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Pour son exercice décalé 2024-2025 clos fin septembre, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 1,39 milliard d'euros, en hausse de 12,8%.

S'il a bénéficié de l'acquisition du groupe Urban (UrbanSoccer et UrbanPadel) et de celle du parc de loisirs Belantis, le chiffre d'affaires augmente tout de même de 8,9% à périmètre comparable.

"Les activités de montagne sont en croissance significative pour la troisième année consécutive et les parcs de loisirs ont quasiment tous frôlé ou dépassé leurs records de fréquentation, avec en particulier 2,5 millions de visiteurs pour le Futuroscope et près de 3 millions pour le Parc Astérix", se félicite dans le communiqué le directeur général Dominique Thillaud.

Compte tenu de ces éléments, la Compagnie des Alpes estime que la croissance annuelle de son EBO (excédent brut opérationnel, un indicateur de rentabilité) sera "légèrement supérieure à 15%" contre "environ 15%" précédemment annoncé.

En outre, les tendances de réservation des hébergements pour la saison prochaine et notamment pour les vacances de Noël "sont orientées très favorablement" dans les domaines de montagne et dans les parcs de loisirs (Fururoscope, Parc Astérix, Walibi, musée Grévin...), Halloween et la période de Noël se présentent bien.

Sur le quatrième trimestre de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires atteint 271,4 millions d'euros, en hausse de 4,1%, avec des parcs de loisirs pénalisés par la météo et le décalage de l'ouverture d'une nouvelle attraction au Parc Astérix.

Ce dernier a toutefois "battu son record de fréquentation au cours de l'exercice et connu une hausse de sa recette par visiteur", souligne le groupe, qui a annoncé mi-octobre un vaste plan d'investissement visant à augmenter de 20% la capacité totale du parc.

Par division, les domaines skiables et activités de plein air (La Plagne, Tignes, Val d'Isère,...) enregistrent des revenus de 594 millions d'euros sur l'année, en hausse de 7,5%, et la branche "distribution et hospitality" (MMV...) de 125 millions, en hausse de 7,6%.

Le chiffre d'affaires des parcs de loisirs a atteint 678 millions d'euros (+18,9% en un an et 10,5% à périmètre comparable), grâce à une hausse de 9,3% de la fréquentation et de 2,3% de la dépense par visiteur.