ENQUÊTE : Caterpillar devrait afficher une hausse de son bénéfice par action et de son chiffre d'affaires au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article initial publié mercredi. Aucune modification du texte)

30 avril -

** Le fabricant d'équipements de construction et d'exploitation minière devrait afficher une hausse de 17 % de son chiffre d'affaires trimestriel à 16,61 milliards de dollars et un BPA ajusté de 4,62 dollars, contre 4,25 dollars il y a un an, selon LSEG

** CAT a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de cinq des huit derniers trimestres, le dernier écart à la baisse remontant au deuxième trimestre 2025

** L'action CAT s'apprête à enregistrer une quatrième baisse quotidienne consécutive, sa plus longue série de baisses cette année

** La société a récemment annoncé que son directeur financier prendrait sa retraite en octobre et a mis en garde contre environ 2,6 milliards de dollars de coûts liés aux droits de douane pour 2026

** Parmi les 30 analystes qui couvrent Caterpillar Inc, la répartition des recommandations est la suivante: 15 notes « achat fort » ou « achat », 12 « conserver » et 3 « vendre »

** L'objectif de cours médian de 769 $ est en hausse par rapport aux 700 $ d'il y a un mois

** CAT se négociait récemment à 33 fois les bénéfices attendus, bien au-dessus de son ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen sur cinq ans de 17, selon les données de LSEG

** L'action CAT a progressé d'environ 41,7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 1,5 % pour l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI

** Les options CAT laissent entrevoir une variation de 5,5 % pour l'action, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; ce chiffre est supérieur à la variation moyenne de 4,1 % enregistrée par le titre le jour de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres