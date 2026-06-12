Enliven s'envole après une levée de fonds renforcée pour un médicament contre la leucémie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action)

12 juin - ** Les actions d'Enliven Therapeutics ( ELVN.O ) ont effacé leurs pertes d'avant-ouverture et ont bondi vendredi après l'annonce d'une augmentation de 400 millions de dollars du prix de l'émission secondaire

** Le titre ELVN progresse de 12,1 % à 45,23 $ après avoir atteint son plus haut niveau en six semaines ** Jeudi soir, la société biopharmaceutique a vendu environ 8,9 millions d'actions et des bons de souscription préfinancés permettant d'acheter environ 1,7 million d'actions à 37,50 $

** Le montant de l'offre a été porté de 250 millions de dollars ** L'action a clôturé en hausse d'environ 9 % à 40,36 $ jeudi après que le médicament contre la leucémie de la société, ELVN-001, a affiché des résultats préliminaires encourageants ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire progresser l'ELVN-001 dans le cadre d'essais cliniques en cours et prévus, entre autres, conformément au prospectus

** Jefferies, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Barclays sont les co-teneurs de livre, aux côtés de Mizuho

** Enliven, dont le siège est à Burlingame, en Californie, compte 60,9 millions d'actions en circulation

** Suite à cette opération, le cours de l'action a presque triplé depuis le début de l'année

** Les 12 analystes attribuent tous à l'action la note « achat fort » ou « achat »; le cours cible médian est de 59,50 $, selon les données de LSEG