Enilive va étendre son réseau avec environ 320 stations-service

Enilive et Prax ont signé un accord pour l'acquisition de 100% d'OIL ! Tankstellen (OIL !), une entreprise opérant dans le commerce de détail de la mobilité en Allemagne, au Danemark, en Autriche et en Suisse.

À la suite de cette acquisition, Enilive étendra son réseau avec environ 320 stations-service.

Enilive exploite actuellement environ 5 300 stations-service en Europe.

Après la finalisation de la transaction, OIL ! Les stations-service seront progressivement intégrées au réseau d'Enilive.

Enilive combine une offre traditionnelle de transporteurs d'énergie avec un portefeuille croissant de produits de mobilité à faibles émissions tels que le diesel HVO, le biocarburant produit à partir de matières premières 100% renouvelables dans les bioraffineries d'Enilive à Venise et Gela, actuellement disponible dans environ 1 700 stations à travers l'Europe.

L'offre intègre également des points de recharge pour véhicules électriques rapides et ultra-rapides (développés en collaboration avec Plenitude On The Road, une société contrôlée par Plenitude).

Enilive dispose également d'une gamme croissante de services de proximité et de restauration, dont le format propriétaire Enilive Café, déjà présent dans plus de 1 200 sites à travers l'Europe, dont plus de 330 en Allemagne.