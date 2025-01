Eni: vers l'émission de nouvelles obligations hybrides information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Eni fait part de son intention d'émettre deux obligations hybrides perpétuelles en euros, à taux fixe et réservées aux investisseurs institutionnels, dans le cadre de son programme 'Euro Medium Term Note'.



Ces émissions visent à maintenir une structure financière équilibrée et à répondre aux besoins généraux d'Eni.



Les obligations seront remboursables à certaines échéances, avec des dates de révision prévues en 2031 et 2034.



En parallèle, Eni lance une offre de rachat volontaire sur une obligation hybride existante de 1,5 milliard d'euros, sous réserve de l'émission des nouvelles obligations.



Le montant maximum de rachat correspondra à la valeur nominale totale des nouvelles obligations.



L'opération confirme l'importance des obligations hybrides dans la structure de capital d'Eni.





Valeurs associées ENI 13,78 EUR MIL -0,68%