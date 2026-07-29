ENI : un "excellent" 2e trimestre avec 3,3 milliards d'euros de bénéfice net

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Le géant italien des hydrocarbures ENI a annoncé mercredi qu'il avait réalisé un "excellent" deuxième trimestre, avec 3,3 milliards d'euros de bénéfice net (multiplié par 5 sur un an), largement au-dessus des prévisions.

Le chiffre d'affaires a atteint 24,4 milliards d'euros (+30%) et les résultats ont été poussés par "la croissance des volumes, la maîtrise des coûts et un contexte de prix favorable", indique ENI dans un communiqué.

Alors que l'année 2025 avait été marquée par une baisse des prix du pétrole, le conflit au Moyen-Orient a provoqué au cours du deuxième trimestre 2026 une forte mais courte hausse, avant que les prix ne baissent de nouveau avec la signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis.

Le consensus des analystes consultés par FactSet prévoyait un bénéfice net à 2 milliards d'euros pour le deuxième trimestre.

Sur le premier semestre, le bénéfice net a atteint 4,4 milliards d'euros (+156%).

"Ces résultats découlent de l’efficacité de la gestion industrielle et financière et progressent nettement plus que l’évolution du scénario des prix des principales matières premières", a commenté le directeur général d'ENI, Claudio Descalzi.

"La détermination avec laquelle nous mettons en œuvre notre stratégie nous a permis d’obtenir d’excellents résultats au deuxième trimestre 2026, soutenus par notre portefeuille d’activités diversifiées, qui nous offre un large éventail d’options stratégiques et des perspectives de croissance rentable dans les différents métiers de notre mix énergétique", a souligné M. Descalzi.

A la lumière de ces résultats, le groupe a annoncé un nouveau renforcement de 20% de son programme de rachat d'actions sur l'année, à 3,4 milliards d'euros. Le montant du dividende prévu est resté inchangé pour le moment, à 1,1 euro par action.

Au deuxième trimestre, la production de l'entreprise a augmenté de 11% grâce à la montée en puissance de ses nouveaux projets en Afrique de l’Ouest, dans le golfe du Mexique, en Norvège et en Indonésie.

Le groupe a ainsi augmenté ses prévisions de production pour 2026 (+5% contre +3-4% prévus jusqu'ici).

"Nous renforçons encore notre activité Exploration & Production, qui entre dans une nouvelle phase de croissance et de création de valeur, grâce au lancement de la coentreprise Searah entre l’Indonésie et la Malaisie, qui nous permettra de valoriser nos importantes découvertes de gaz dans le bassin de Kutei, ainsi qu’aux progrès accomplis sur de nombreux projets et à l’expansion de nos activités dans de nouvelles zones géographiques", a indiqué M. Descalzi.

Le groupe avait annoncé mardi qu'il avait approuvé le développement avec le groupe français TotalEnergies du premier projet gazier de Chypre, Cronos, avec un démarrage de la production prévu en 2028.

ENI avait aussi annoncé mi-juillet, via sa marque Enilive, son renforcement en Allemagne, Danemark, Autriche et Suisse avec l'achat du réseau de 320 stations-essence OIL!.

Du côté des énergies renouvelables, la production d'électricité a augmenté de 47%, à 2,2 térawattheures, notamment grâce à l'augmentation des capacités en France.