Eni réalise une nouvelle découverte en Côte d'Ivoire
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 13:16

Eni annonce avoir réalisé une découverte importante de gaz et de condensats en Côte d'Ivoire, forant avec succès Murene South-1X, le premier puits d'exploration du bloc CI-501, exploité par le groupe italien (90%) en partenariat avec Petroci Holding (10%).

La découverte, nommée Calao Sud, confirme le potentiel du complexe du canal de Calao et représente la deuxième plus grande du pays après Baleine, avec des volumes estimés allant jusqu'à 5 Tcf de gaz et 450 millions de barils de condensat (environ 1,4 milliard de barils de pétrole).

Situé à environ 8 km au sud-ouest du puits de découverte Murene-1X dans le bloc CI-205 adjacent, Murene South-1X a été foré à une profondeur totale d'environ 5 000 mètres et une profondeur d'eau de 2 200 mètres.

Après avoir connu une vaste campagne d'acquisition de données, Murene South-1X fera l'objet d'un essai complet de tige de forage conventionnel (DST) pour évaluer la capacité de production de la découverte de Calao.

Actuellement, le gisement de Baleine produit plus de 62 000 barils de pétrole et plus de 75 millions de pieds cubes de gaz par jour provenant des phases 1 et 2. Avec le lancement de la phase 3, la production devrait atteindre 150 000 barils de pétrole et 200 millions de pieds cubes de gaz par jour.

