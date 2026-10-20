Eni lance un nouveau pôle gazier désert occidental égyptien

Société italienne d'hydrocarbures, Eni, à travers Agiba Petroleum Company, sa coentreprise avec la société nationale égyptienne EGPC (Egyptian General Petroleum Corporation), a lancé les activités de démarrage du projet Meleiha Phase 2 (MP2), situé dans le désert occidental de l'Egypte.

Ce projet marque une étape clé dans le développement d'un nouveau pôle gazier au sein de la concession de Merged Meleiha. Il permettra d'augmenter significativement la capacité de traitement du gaz issu des gisements de la zone, soutenant ainsi la croissance de la production nationale et la valorisation des ressources énergétiques de l'Egypte. La nouvelle installation a été conçue pour traiter jusqu'à 100 millions de pieds cubes standard de gaz par jour (environ 2,8 millions de mètres cubes).

Le projet Meleiha Phase 2 repose sur un système d'infrastructures intégrées comprenant :

- des puits de développement,

- des réseaux de collecte et de transport (trunklines),

- un nouveau gazoduc dédié à l'exportation.

Ces équipements assureront le raccordement de la nouvelle production au réseau gazier existant de l'Egypte, garantissant une monétisation rapide des ressources ainsi qu'une meilleure efficacité opérationnelle.

Renforcement du partenariat stratégique et engagements durables

Le lancement de ce projet confirme le rôle d'Eni en tant que partenaire stratégique de l'Egypte et réaffirme l'engagement historique de l'entreprise en faveur de la sécurité énergétique du pays. Il s'appuie sur la mise en valeur des ressources diversifiées du désert occidental, l'une des zones les plus prometteuses du secteur énergétique égyptien.

Ce projet contribuera également à accroître la disponibilité du gaz naturel pour le marché intérieur. Il a été développé selon les normes les plus élevées en matière d'excellence opérationnelle, de sécurité et de durabilité environnementale.

Présent en Egypte depuis 1954, Eni y est aujourd'hui le principal producteur d'énergie, avec une production d'hydrocarbures en quote-part d'environ 242 000 barils équivalent pétrole par jour en 2025. A travers ses filiales et ses coentreprises, le géant italien des hydrocarbures intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, avec des activités d'exploration, de développement et de production dans le désert occidental, le golfe de Suez, le delta du Nil et la Méditerranée orientale.