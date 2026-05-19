Eni envisage la construction d'une troisième plateforme flottante de GNL au large du Mozambique

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(Le groupe énergétique italien Eni

ENI.MI envisage de déployer une troisième plateforme flottante de liquéfaction de gaz naturel (FLNG) au large du Mozambique, a déclaré un porte-parole de la société.

Eni a pris une décision finale d'investissement concernant sa deuxième plateforme, Coral North, en octobre dernier. Une fois opérationnelle en 2028, cette installation permettra de doubler la production de GNL du Mozambique pour la porter à plus de 7 millions de tonnes par an.

Le porte-parole d’Eni a déclaré à Reuters que le bassin de Rovuma recèle d’importantes réserves de gaz qui ouvrent des perspectives pour de nouveaux développements.

« Dans ce contexte, Eni évalue actuellement la possibilité de lancer un troisième projet basé sur la technologie FLNG », a déclaré le porte-parole, confirmant ainsi un article de l’agence de presse portugaise Lusa.

Le bassin côtier de Rovuma, situé près de la frontière entre la Tanzanie et le Mozambique, recèle entre 160 000 et 200 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), ce qui en fait l'une des plus grandes réserves mondiales qui commence tout juste à être exploitée.

Les vastes réserves de gaz du Mozambique ont également attiré les géants pétroliers TotalEnergies TTEF.PA et Exxon Mobil XOM.N , qui développent chacun de leur côté des projets de GNL terrestres qui s'approvisionneront en gaz à partir des gisements du bassin de Rovuma.