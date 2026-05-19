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Vallourec chute en Bourse après une cession d'actions par ArcelorMittal
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 09:52

Logo du groupe sidérurgique ArcelorMittal à Basse-Indre

Logo du groupe sidérurgique ArcelorMittal à Basse-Indre

L'action Vallourec chute en ‌Bourse mardi après la cession par ArcelorMittal d'environ 23,9 ​millions d'actions du fabricant français de tubes en acier, représentant environ 10,0% de son capital social, pour près de 667 ​millions de dollars américains (573,02 millions d'euros).

Selon un communiqué du sidérurgiste, le règlement devrait ​intervenir aux alentours du 21 ⁠mai et le produit de la vente sera redistribué ‌aux actionnaires d'ArcelorMittal via le programme de rachat d'actions en cours.

A Paris, vers 07h30 GMT, le ​titre Vallourec cédait ‌6,5% à 24,37 euros, après avoir chuté d'environ ⁠10% en début de séance, ArcelorMittal grappillant environ 1% à 53,14 euros au même moment.

L'opération illustre la stratégie d'ArcelorMittal ⁠visant à investir ‌dans des opportunités à fort rendement afin de ⁠renforcer sa résilience et sa capacité à "créer de la ‌valeur durable pour ses actionnaires tout au long ⁠du cycle économique", a souligné dans le communiqué ⁠le directeur financier ‌du groupe Genuino Christino.

Selon les analystes de Jefferies, cette cession ​peut surprendre certains investisseurs, ‌qui s'attendaient au contraire à une prise de participation plus importante d'ArcelorMittal au ​capital de Vallourec.

Le courtier souligne dans une note que, compte tenu de la hausse continue de l'action ⁠Vallourec depuis un an, "le retour sur investissement s'est avéré intéressant" du point de vue du sidérurgiste.

ArcelorMittal conservera environ 17,3% du capital social de Vallourec et un siège au conseil d'administration, précise le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Augustin Turpin, édité ​par Blandine Hénault)

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