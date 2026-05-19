Avis d'analystes : Morgan Stanley dope Soitec

Un logo Soitec entouré de semi-conducteurs (crédit photo : Adobe Stock )

Les semiconducteurs restent sous le feu des projecteurs. Les voisins isérois, ST et Soitec, bénéficient de relèvements de cours cible.

Alstom : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 28 à 27 EUR.

Amundi : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 à 86 EUR.

BNP Paribas : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 95 à 100 EUR.

LVMH : Avior Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 629,65 à 601,08 EUR.

Pluxee : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 11,50 à 11,90 EUR.

Publicis : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 120 à 125 EUR.

Soitec : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 70 à 200 EUR.

STMicroelectronics : Mizuho Securities reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 56 à 68 USD.

Technip Energies : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 47 à 49 EUR.

Totalenergies : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 80 EUR.

Vinci : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 154 à 155 EUR.

Worldline : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 0,23 à 0,24 EUR.