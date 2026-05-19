L'Europe ouvre dans le vert, regain d'espoir sur le Moyen-Orient

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes avancent ‌mardi en début de séance, encouragées par les déclarations du président américain Donald ​Trump, qui a annoncé avoir suspendu un bombardement prévu contre l'Iran et estimé qu'un accord avec Téhéran était possible.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,59% à ​8.034,66 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,77% et à Londres, le ​FTSE 100 prend 0,49%.

L'indice EuroStoxx 50 est ⁠en hausse de 0,47%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,48% et le ‌Stoxx 600 avance de 0,51%.

Donald Trump a déclaré lundi après-midi à Washington qu'il y avait de "très grandes chances" que les Etats-Unis ​parviennent à un accord ‌avec l'Iran pour l'empêcher de développer l'arme nucléaire, quelques heures ⁠après avoir dit sur les réseaux sociaux renoncer à mener des nouveaux bombardements prévus pour mardi.

Le cours du pétrole Brent, référence mondiale du marché, recule ⁠d'environ 1,5% en ‌réponse, tout en restant supérieurs à 110 dollars le baril, tandis ⁠que les obligations, sous pression dans un contexte de craintes inflationnistes, se ‌sont stabilisées après la forte vague de ventes enregistrée ces ⁠derniers jours.

"À ce stade, en dépit du manque d'avancées vers ⁠une ouverture du ‌détroit d'Ormuz, nous pensons que les deux belligérants cherchent une sortie. Néanmoins, devant ​l'incertitude actuelle, nous avons décidé de ‌modérer tactiquement fortement notre position sur les actifs risqués", écrivent mardi les analystes de LBP AM.

Aux valeurs, ​Vallourec perd 6,3% après qu'ArcelorMittal a annoncé mardi la cession d'environ 10,0% du capital social du fabricant français de tubes en acier.

Ailleurs en ⁠Europe, l'action du fabricant britannique de bottes Dr Martens prend 3,5% après que le groupe a fait état d'une hausse de 61,3% de son bénéfice avant impôts ajusté pour l'ensemble de l'exercice.

Le secteur de la défense se distingue, avec une hausse de 1,92%. Thales gagne 2,45% à Paris.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Blandine Hénault)