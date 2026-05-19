L'Europe ouvre dans le vert, regain d'espoir sur le Moyen-Orient

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort
Les principales Bourses européennes avancent mardi en début de séance, encouragées par les déclarations du président américain Donald Trump, qui a annoncé avoir suspendu un bombardement prévu contre l'Iran et estimé qu'un accord avec Téhéran était possible.
À Paris, le CAC 40 gagne 0,59% à 8.034,66 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,77% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,49%.
L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,47%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,48% et le Stoxx 600 avance de 0,51%.
Donald Trump a déclaré lundi après-midi à Washington qu'il y avait de "très grandes chances" que les Etats-Unis parviennent à un accord avec l'Iran pour l'empêcher de développer l'arme nucléaire, quelques heures après avoir dit sur les réseaux sociaux renoncer à mener des nouveaux bombardements prévus pour mardi.
Le cours du pétrole Brent, référence mondiale du marché, recule d'environ 1,5% en réponse, tout en restant supérieurs à 110 dollars le baril, tandis que les obligations, sous pression dans un contexte de craintes inflationnistes, se sont stabilisées après la forte vague de ventes enregistrée ces derniers jours.
"À ce stade, en dépit du manque d'avancées vers une ouverture du détroit d'Ormuz, nous pensons que les deux belligérants cherchent une sortie. Néanmoins, devant l'incertitude actuelle, nous avons décidé de modérer tactiquement fortement notre position sur les actifs risqués", écrivent mardi les analystes de LBP AM.
Aux valeurs, Vallourec perd 6,3% après qu'ArcelorMittal a annoncé mardi la cession d'environ 10,0% du capital social du fabricant français de tubes en acier.
Ailleurs en Europe, l'action du fabricant britannique de bottes Dr Martens prend 3,5% après que le groupe a fait état d'une hausse de 61,3% de son bénéfice avant impôts ajusté pour l'ensemble de l'exercice.
Le secteur de la défense se distingue, avec une hausse de 1,92%. Thales gagne 2,45% à Paris.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)
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