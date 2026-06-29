Eni augmente la production gazière de la Libye avec le lancement du projet Sabratha

Eni annonce le lancement réussi de la production d'hydrocarbures rendue possible grâce au projet de compression Sabratha, un développement offshore stratégique conçu pour soutenir et augmenter la production de gaz du champ gazier de Bahr Essalam, situé à environ 100 km au large des côtes de la Libye.

Le projet de compression Sabratha consiste à installer un nouveau module de compression de 1 600 tonnes sur la plateforme Sabratha, équipé de nouveaux trains de compression, offrant une capacité de compression totale d'environ 440 MMscfd.

Le nouveau module permet de maximiser la récupération du gaz, assurant une augmentation des volumes de gaz d'environ 800 millions de mètres cubes par an et du condensat associé.

"Cette production supplémentaire jouera un rôle crucial dans le maintien de la production nationale d'électricité, le renforcement de la sécurité énergétique de la Libye et le soutien à l'exportation vers l'Italie via le pipeline Greenstream" indique le groupe.

Deux autres projets stratégiques sont actuellement en cours dans le pays : le projet d'utilisation du gaz de Bouri, dont les activités de partenariat et de mise en service sont en cours après l'installation récente du module de récupération du gaz de Bouri, et les structures A&E, dont l'exécution est en cours pour développer deux champs gaziers offshore.

Eni est le principal opérateur international du pays, avec une production d'environ 162 000 barils d'équivalent pétrole par jour en 2025 et trois projets de développement actuellement en cours pour un investissement total d'environ 10 milliards de dollars.